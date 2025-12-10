Repudiable: un militante libertario dijo en vivo que vendería las Malvinas.

En el programa Multiverso Fantino, por Neura Media, lo que comenzó como un debate teórico sobre la soberanía y la venta de tierras derivó en una de las declaraciones más polémicas y repudiables del último tiempo. Uno de los integrantes de la mesa, identificado con la militancia libertaria, dejó atónitos a sus compañeros y a la audiencia al deslizar que no tendría problemas en entregar las Islas Malvinas a Inglaterra si la oferta económica fuera conveniente.

La discusión se disparó cuando Alejandro Fantino planteó un escenario hipotético sobre vender "un millón de hectáreas en la Argentina a un extranjero". Mientras la mayoría de la mesa rechazaba la idea de plano —algunos con un contundente "ni loco"—, el debate giró hacia el extremo cuando otro panelista preguntó qué pasaría si el comprador fuera el Gobierno de Inglaterra y el territorio en cuestión fueran las Malvinas.

La repudiable frase de Ozzy Lescano

Fue allí cuando Ozzy Lescano, el joven libertario del panel, intervino para justificar la transacción comercial de territorio soberano. "De hecho eso pasó históricamente en un montón de lugares, como en Alaska, Estados Unidos", argumentó con frialdad, equiparando la compra del estado norteamericano a Rusia con el conflicto del Atlántico Sur.

Ante la sorpresa del conductor, que intentó frenarlo con un "Pensá, Ozzy, pensá", el militante redobló la apuesta y ratificó su postura mercantilista: "Comprar territorio es algo que pasa históricamente y en todo el mundo". Cuando sus compañeros lo acorralaron preguntándole directamente si él aceptaría vender las islas ("¿Vos lo agarrás?"), Lescano no dudó: "Si es negocio, lo pienso".