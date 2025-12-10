Pablo Rossi y Eduardo Feinmann reflexionaron sobre las palabras de Trump respecto a Milei.

El pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en A24 volvió a dejar tela para cortar. Esta vez, los periodistas debatieron en vivo el video que exhibía un fragmento de la reciente entrevista de Donald Trump, donde el presidente estadounidense aseguró que el triunfo electoral de Javier Milei fue consecuencia directa de su apoyo. “Estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó por mayoría aplastante”, afirmó el líder republicano en diálogo con el medio Politico.

Luego del recorte, Rossi retomó el aire con una observación que dio paso a la discusión: “Trump lo tiene a Milei permanentemente en el radar…”. Feinmann coincidió y sumó que incluso en otras entrevistas el republicano “habla de fútbol y menciona a Milei; le preguntan por Messi y vuelve a nombrarlo”. El ida y vuelta tomó fuerza cuando Rossi subrayó que Trump repitió varias veces el nombre del mandatario argentino, gesto que, según ambos, marca un interés singular en la política local.

Feinmann fue más allá al interpretar la frase de Trump como un mensaje de impacto político hacia la región: “Trump dijo: ‘Milei ganó por mí’”. Rossi respondió que el expresidente norteamericano incluso relató que Milei “estaba con algunas dificultades”, instalando la idea de que su apoyo habría sido decisivo en la recta final.

Qué dijo Trump sobre Milei en su entrevista con Politico

En un extenso reportaje con el medio estadounidense, Donald Trump aseguró que su respaldo a Javier Milei fue determinante para el triunfo del libertario en las elecciones argentinas. “Estaba perdiendo la elección, lo respaldé y ganó de manera contundente”, sostuvo. El republicano enmarcó ese caso dentro de su idea de influir en procesos electorales internacionales, donde también mencionó su apoyo a Viktor Orbán en Hungría. Además, reconoció que Estados Unidos intervino en la economía argentina mediante acuerdos financieros previos a los comicios, un gesto que reforzó su tesis de “impacto directo” en el resultado.