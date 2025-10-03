Pablo Rossi destrozó a Espert tras el escándalo: “Me mintió en la cara”.

El periodista Pablo Rossi destrozó al diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Qué dijo en A24.

El miércoles por la noche, Rossi entrevistó a Espert, en medio del escándalo por su vínculo con Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, pero no obtuvo respuestas concretas. El jueves, el periodista abrió su programa con fuertes críticas al legislador nacional.

"Lo conozco a José Luis Espert desde hace muchos años. Y se lo dije", comenzó y continuó: "Y siento que me mintió en la cara. Porque se puede mentir en forma directa o indirecta. Porque si ahora sale José Luis Espert a dar la explicación de la transferencia la pregunta es obvia: ¿por qué no lo dijo anoche?".

Las evasivas de José Luis Espert en la nota con Pablo Rossi

Cuando el miércoles Rossi le preguntó a Espert si había recibido una transferencia de 200 mil dólares de Fred Machado, recibió una respuesta con evasivas. "Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto", expresó el economista.

Espert se justificó al afirmar que "los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario con el cual vos competís nos dice que tenemos que ir". "Un candidato no maneja plata de campaña, ni los aviones ni nada", agregó. "Yo me subía a los aviones que ellos me proveían, me subía a las camionetas que ellos me proveían. En campaña es así", explicó el diputado y candidato de La Libertad Avanza.