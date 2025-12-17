La senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó cuando pretende el Gobierno nacional tratar la reforma laboral en el Congreso, en el marco del período de Sesiones Extraordinarias que el presidente Javier Milei convocó para este diciembre. Sostuvo que dentro del Senado ella está segura de que "habrá media sanción" al proyecto, a la par que destacó que tanto el bloque oficialista y sus aliados en la Cámara alta "quieren colaborar" para que la ley salga.

La senadora oficialista contó que este martes en el Senado dieron "un paso muy importante al conformar las comisiones que tratarán el proyecto, con una mayoría de miembros del bloque de Gobierno y sus aliados", entre los cuáles reunirían 44 legisladores, obteniendo la mayoría simple para darle curso a la norma. Afirmó que esa cantidad de senadores les "da la posibilidad de que, contemplando las miradas de cada uno, tratemos la ley en un corto plazo".

"Apuntamos a tratarla el 26 de diciembre, la cual sabemos que es una fecha complicada, pero todos están dispuestos a venir porque lo creen importante", sostuvo la senadora Bullrich, en diálogo con LN+.

El traspié de Patricia Bullrich con Eduardo Feinmann, que desarmó al proyecto de reforma laboral

Patricia Bullrich fue invitada al programa de Eduardo Feinmann en A24, con el objetivo de defender la reforma laboral del oficialismo. Durante la charla, la exministra de Seguridad y actual senadora intentó explicar los beneficios del sistema de "bancos de horas", una de las más insólitas propuestas que pregona el gobierno para flexibilizar las jornadas laborales. Según su planteo, este mecanismo daría "mayores libertades tanto para trabajadores como para empleadores".

“Alguien que trabaja en una empresa y quiere tener los viernes libres. Lo arregla con su empleador para que los lunes, martes, miércoles y jueves trabaje una hora más y los viernes no trabaje. O trabajo todos los días dos horas menos y un día trabaja más”, indicó Bullrich, convencida de los presuntos beneficios de éstos acuerdos individuales. Sin embargo Feinmann le retrucó con una pregunta que la dejó titubeando: "¿No se transformaría en un descalabro la empresa? Porque si cada uno va a pedir dos menos o dos más...", lanzó el conductor, enfatizando en las dificultades prácticas que podría generar ese tipo de organización laboral.

El cruce del conductor se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios afirmaron que la explicación de Bullrich dejó más dudas que certezas. Otros, lejos de aplaudir el argumento de la senadora, celebraron que el cuestionamiento del periodista.

El intercambio expuso una de las principales críticas que recibe la reforma: la posibilidad de que la flexibilización sea un tiro por la culata para las empresas, al generar desorden interno en ellas y una sobrecarga para los empleados. Lejos de un debate muy teórico, Feinmann enfocó en la aplicación concreta del modelo, lo cual incomoda categóricamente incluso a los aduladores mediáticos de la administración Milei.