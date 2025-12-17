Santa Fe tendrá cinco entrenadores en el Mundial 2026.

La Selección Argentina llegará al Mundial 2026 como una de las favoritas por su posición en el ranking de la FIFA y su consagración en Qatar 2022, por lo que el fútbol argentino está en la mira de todo el mundo de cara a la cita del próximo año en Canadá, Estados Unidos y México. Ahora bien, el equipo de Lionel Scaloni no será lo único que Argentina llevará a la próxima cita mundialista.

En la previa a lo que será la Copa del Mundo de la FIFA, salió a la luz el dato de la cantidad récord de entrenadores de origen santafesino que tendrá el evento, con un total de cinco estrategas que tendrán selecciones a su cargo en 2026. El primer caso es el de Lionel Scaloni, oriundo de Pujato, que volverá a dirigir a la “Albiceleste” en busca de un nuevo título tras Qatar 2022, las dos Copas América y la Finalissima 2022.

Por fuera del seleccionado nacional, la provincia de Santa Fe también tendrá a Marcelo Bielsa, el rosarino que logró clasificar a Uruguay al certamen internacional y formará parte del Grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. De hecho, la “Celeste” es uno de los potenciales rivales que podría enfrentar la Argentina en dieciseisavos de final, por lo que es uno de los equipos a seguir en la fase de grupos.

En el Grupo D, estará Gustavo Alfaro como DT de Paraguay. El oriundo de Rafaela cumplió con su objetivo de llevar a la “Albirroja” a una Copa del Mundo después de Sudáfrica 2010 y compartirá grupo con Estados Unidos, Australia y un repechaje de la UEFA, por lo que tiene chances de pelear por superar esta fase.

Por otro lado, Sebastián Beccacece dirigirá a Ecuador en el Grupo E frente a Alemania, Curazao y Costa de Marfil, mientras que Mauricio Pochettino estará a cargo de Estados Unidos en el Grupo D, por lo que tendrá un duelo asegurado con su comprovinciano en el EE.UU. vs. Paraguay en la primera fecha.

De esta manera, Santa Fe tendrá a cinco entrenadores en el Mundial 2026, pero Argentina suma uno más a la lista con Néstor Lorenzo. El nacido en Villa Celina, Buenos Aires, tendrá uno de los desafíos más fuertes con la Selección Colombia, que cayó en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el repechaje que se definirá entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

Scaloni afrontará su segunda Copa del Mundo como DT.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026