¿Por qué Lionel Scaloni entró con guantes al sorteo del Mundial 2026?

Lionel Scaloni, con guantes agarrando la Copa del Mundo en el sorteo del Mundial 2026

La presencia de Lionel Scaloni en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 dejó una escena curiosa que rápidamente llamó la atención de los usuarios que seguían la transmisión en vivo. El entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 fue el encargado de ingresar al escenario con la Copa del Mundo en sus manos, aunque lo hizo utilizando guantes blancos, algo que generó sorpresa e incluso confusión entre muchos televidentes.

El gesto resultó extraño para las redes sociales. Es que, según el protocolo oficial de la FIFA, todas las personas que hayan sido campeonas del mundo -ya sea como futbolistas o como entrenadores- están autorizadas a tocar el trofeo original sin ningún tipo de protección. Scaloni, como DT de la Argentina campeona en el Mundial de Qatar 2022, tiene ese derecho, del mismo modo que lo tuvo Lionel Messi al levantar la copa en Lusail.

La tradición indica que, quienes no sean campeones del mundo, deben usar guantes u otras medidas para manipular el trofeo, tanto para su preservación como para mantener el misticismo que rodea a la Copa. Por eso, ver a Scaloni entrar con guantes fue un gesto fuera de lo habitual, que muchos interpretaron como una formalidad innecesaria o incluso como un protocolo mal aplicado.

Por qué Scaloni usó guantes para agarrar la Copa del Mundo: la reacción de las redes sociales

En redes sociales, varios usuarios remarcaron la rareza de la escena e incluso se preguntaron si estaba prohibido que Scaloni tocara la Copa directamente. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario: él sí puede hacerlo por haberse coronado campeón en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Lo cierto es que la imagen dejó uno de los momentos más comentados de la ceremonia y abrió el debate sobre por qué el entrenador eligió -o aceptó- usar guantes cuando no era obligatorio. Más allá de la anécdota, Scaloni volvió a ser protagonista de una Copa que lo marcó para siempre y que lo seguirá acompañando en cada aparición pública rumbo al Mundial 2026.

Las reacciones de las redes sociales tras ver a Scaloni con los guantes

Las reacciones en las redes a los guantes que usó Scaloni para llevar la Copa del Mundo en el sorteo del Mundial 2026.

