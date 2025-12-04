Wos hizo rugir el estadio Obras y confirmó un presente arrollador en la música argentina

Wos hizo rugir el estadio Obras.

El miércoles 3 de diciembre, el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires tuvo ese pulso especial que solo aparece cuando el estadio Obras, mítico escenario de artistas históricos, se prepara para algo grande. Desde temprano, las veredas se llenaron de remeras negras, charlas agitadas, vendedores improvisados y esa ansiedad eléctrica que anuncia que está por pasar algo que puede quedar grabado. Con la cuarta de sus cinco fechas agotadas, Wos irrumpió en el Estadio Obras con un show que mezcló intensidad, narrativa visual y mística rockera, en una noche que se sintió histórica desde el primer acorde.

Valentín Oliva, popularmente conocido como Wos, llegó a esta serie de recitales en un momento de total efervescencia creativa: apenas dos semanas atrás había lanzado su nuevo EP, “Ilusión Supersport”, con canciones como “Sátira”, “Fantasía Petricor”, “Cábala” y “Siga siga”, material que ya circula con fuerza entre sus seguidores.

Wos, recital en Obras 2025.

Pero lo de anoche fue otra cosa. El arranque fue cinematográfico: luces bajas, murmullos expectantes, y un golpe de energía apenas WOS apareció en escena para abrir el ritual con “Luz delito”. El estadio explotó en un rugido colectivo. Fue un comienzo firme, como si esa primera canción marcara de entrada que la noche iba a ir de frente. El público no tardó ni un segundo en entrar en clima; parecía que Obras respiraba un mismo aire con el artista.

La apuesta visual, creada por YOK Estudios, no apeló al artificio desmedido sino a la sugestión: proyecciones que evocaban cine, sombras que daban textura a las canciones, transiciones que acompañaban la narrativa emocional del show. Un concepto pensado, sobrio, pero profundamente efectivo. La combinación de luces y atmósferas transformó al estadio en un espacio íntimo dentro del templo más clásico del rock argentino.

La banda acompañó con precisión quirúrgica y nervio vivo: Evlay -productor del proyecto y guitarrista invitado- puso el sonido en llamas con riffs que levantaron ovaciones espontáneas; Francisco Azorai sostuvo la dramaturgia sonora desde los teclados; Chipi Rud y Nico Bererciatua alternaron solos que cortaban el aire; Natasha Iurcovich desplegó un bajo que marcó territorio; y Tomi Sainz golpeó la batería con una potencia que se sintió desde la primera fila hasta la calle.

Con qué canción cerró Wos en el estadio Obras

El cierre tuvo el peso épico que la noche pedía. Cuando parecía que el último acorde ya se había apagado, el público pidió “Púrpura” a gritos. Y Wos volvió a escena. Los primeros compases detonaron un coro masivo, emocionado, agradecido. Fue una despedida época, de esas que hacen entender por qué Obras es Obras.

La lista de canciones de Wos en Obras 2025.

Esta fecha dejó la vara altísima, aunque el próximo show será en otro escenario: el sábado 20 de diciembre, WOS llevará este impulso a un nuevo nivel con un mega show en el Hipódromo de La Plata, con entradas disponibles por Livepass. En una noche cargada de historia, barrio y vibración colectiva, Wos demostró una vez más que está atravesando uno de los momentos más sólidos y emocionantes de su carrera, empujando los límites de su obra y del rock argentino.

Los próximos recitales de Wos en 2025