Elecciones en Chile 2025: ¿Cuál es el patrimonio de Jara?

La candidata del Partido Comunista de Chile, Jeannette Jara, que se disputará la presidencia de Chile con José Antonio Kast en el balotaje del próximo 14 de diciembre, tuvo que dar los detalles sobre su patrimonio.

La Ley 20.880 de Probidad en la Función Pública de Chile establece que las personas que desempeñen cargos públicos o aspiren a ocuparlos deben declarar qué inmuebles y vehículos poseen, así como todas las actividades empresariales que realizan. En línea con la normativa y previo a las elecciones generales, Jara hizo su declaración patrimonial.

Jeannette Jara declaró tener un ingreso mensual de $985.641 y que posee un vehículo station wagon Mitsubishi. También señaló que tienen valores transables por $7.923.907 y pasivos por $157.523.875. Además, en cuanto a bienes de inmuebles, indicó poseer dos viviendas propias y dos en copropiedad:

Sus dos inmuebles están Santiago de Chile y fueron valuados en $50.776.245 y $55.374.824.

En copropiedad tiene un inmueble en Padre Hurtado ($179.324.631) y otro en Santiago ($63.766.212).

Recientemente, la candidata oficialista fue criticada por la diputada Pamela Jiles, quien cuestionó cómo había hecho el dinero, por lo que salió a explicar: “Mi patrimonio es anterior al 2014, que es cuando me integré con fuerza a la política”, remarcó.

Elecciones en Chile: quién gana, según las encuestas

A días del balotaje en Chile, las encuestas posicionan al derechista Kast con ventaja por sobre Jara. El líder del Partido Republicano obtendría el 56,9%, mientras que la candidata oficialista se quedaría solo con el 35,0%, de acuerdo a la consultora AtlasIntel, reconocida internacionalmente por haber anticipado con precisión matemática el triunfo de Javier Milei en 2023.

Los 22 puntos de diferencia sugieren que sería José Antonio Kast el candidato que se quede con la presidencia, ya que queda muy poco tiempo para revertir la tendencia del electorado. Cabe recordar que en las elecciones generales Jara ganó frente a los diferentes candidatos derechistas, pero no por un gran número que la ayude a superar el voto unido de la derecha en el balotaje.