Un odontólogo condenado por abuso sexual no podrá atender a niños: el cartel que debe usar

La jueza Karina Breckle, de la provincia de Chubut, condenó a un odontólogo a ocho meses de prisión de ejecución condicional, por el abuso sexual simple a una paciente de 17 años. E la misma sentencia se dispuso que el odontólogo F.R.F.D, de 50 años, no podrá atender menores, requisito interpuesto por Breckle para "prevenir nuevos delitos de esta índole". Al mismo tiempo, la magistrada le impuso al condenado la obligatoriedad de que en su ventanilla de recepción y en la puerta de su consultorio haya un cartel que informe sobre esta prohibición de atender menores.

El hecho ocurrió en junio de 2023, cuando una paciente menor de edad denunció a F.R.F.D por abuso sexual. Finalmente, el dentista fue declarado autor penalmente responsable por el delito de abuso sexual simple y en contexto de ley de protección integral de la mujer. En el fallo judicial estipulado por la jueza Breckle, se estableció que en el consultorio del profesional debe encontrarse visible la leyenda: "El profesional F.R.F.D mantiene vigente orden judicial que prohíbe atender pacientes menores de edad".

Por su parte, la resolución publicada en el Ministerio Público Fiscal de Chubut también expone otro punto fundamental: El acusado deberá someterse a un tratamiento psicológico por el término de dos años o hasta la obtención del alta médica del licenciado en psicología tratante.

Al mismo tiempo, existen más medidas que el hombre tiene llevar a cabo, como realizar 800 horas reloj de cursos o capacitaciones de organizaciones idóneas o universidades que den cuenta sobre el conocimiento de la temática: Ley Micaela, violencia sexual, derechos de niños, niñas y adolescentes, violencia contra la mujer, ética profesional, etc.

Por último, según lo informado a diversos medios, se dispuso que el condenado tendrá que asumir el costo total de un tratamiento de ortodoncia similar al que estaba realizando sobre la víctima, con un profesional que la damnificada desee.

Mendoza: denuncian que una niña de 9 años fue abusada en su escuela

Saltaron las alarmas en la provincia de Mendoza debido a la investigación que realiza el Ministerio Público Fiscal acerca de un presunto caso de abuso sexual infantil en una escuela. La presunta víctima tiene 9 años y es alumna del Colegio Los Corralitos, de la ciudad de Guaymallén. La denuncia se realizó luego de que la menor le relatara a su madre lo que había sucedido. Al mismo tiempo, los médicos del Hospital Notti confirmaron que la niña presenta lesiones compatibles con una agresión sexual.

En su reconstrucción de los hechos, la niña le contó a su madre que un obrero que realizaba tareas de construcción en el establecimiento la atacó durante cinco días seguidos en el baño de la escuela.

Actualmente, la investigación es liderada por la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, quien por el momento analiza las distintas medidas a tomar en el marco del expediente. Debido a que la causa incluye a una menor, la fiscalía mantiene el hermetismo acerca del manejo de la información.