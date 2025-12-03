Alerta en Chubut: preocupación por estafas virtuales a jubilados con falsas promociones

La circulación de promociones falsas en redes sociales volvió a generar preocupación en la provincia de Chubut, luego de que se detectaran anuncios que simulaban beneficios especiales para jubilados de una reconocida cadena de supermercados.

El abogado y especialista en cibercrimen, Hernán Gricman, describió el mecanismo que emplean los estafadores para tomar el control de los teléfonos y avanzar sobre datos bancarios. “La estafa consiste en publicar en redes sociales promociones para distintos grupos de personas”, señaló.

El esquema parte de anuncios llamativos en Facebook, donde los delincuentes invitan a usuarios a ingresar a supuestos beneficios. Según explicó Gricman, cuando una persona entra en la promoción comienza un intercambio por chat o videollamada. “A partir de ahí, empieza a comunicarse con personas que le piden distinta información propia”, detalló en diálogo con el programa #MODO17 por #LA17. En esa línea, precisó que los delincuentes inducen a la víctima a instalar una aplicación de acceso remoto.

Este paso les permite tomar control total del dispositivo, donde se encuentran contraseñas, accesos a billeteras virtuales y claves de seguridad. Gricman remarcó que algunos afectados no advierten lo que sucede hasta que observan movimientos no autorizados en sus cuentas.

Las víctimas enfrentan un escenario complejo al intentar recuperar el dinero. “Para recuperar este dinero, lo mejor es la denuncia”, sostuvo, y explicó que la rapidez en la denuncia es determinante para que una entidad financiera alcance a frenar operaciones ilícitas. Las transferencias se redistribuyen en pocos minutos a través de una cadena de cuentas adquiridas en redes sociales, lo que dificulta el rastreo. “El seguimiento del dinero es muy complicado”, afirmó.

WhatsApp incorpora seguridad para evitar estafas y spam

WhatsApp sigue apostando fuerte por la seguridad y la privacidad, dos pilares que busca mantener entre sus millones de usuarios en todo el mundo. Luego de haber limitado en octubre el envío de mensajes a contactos que no responden —una medida clave contra el spam—, ahora Meta trabaja en una nueva función que promete blindar aún más las cuentas frente a posibles ciberataques.

Según el sitio especializado WABetaInfo, la compañía está probando una herramienta en la versión beta de WhatsApp para Android (2.25.33.4) que permitiría activar, con un solo toque, una configuración de seguridad avanzada. Este “modo estricto” aplicará automáticamente varias medidas de protección, pensadas especialmente para usuarios que podrían ser blanco de ataques sofisticados o intentos de hackeo.

La idea es simplificar el acceso a las opciones de seguridad sin necesidad de revisar cada ajuste manualmente. Una vez activado, el sistema refuerza de inmediato la privacidad y reduce el riesgo de intrusiones. Esto resulta ideal para quienes no tienen conocimientos técnicos profundos, pero quieren mantener su cuenta bien protegida.