Microsoft baja cuota de ventas de software de IA por resistencia a nuevos productos: The Information

Varias divisiones de Microsoft han rebajado los objetivos de crecimiento de ventas de determinados productos de inteligencia artificial después de que muchos equipos comerciales no alcanzaron sus objetivos en el ejercicio fiscal que concluyó en junio, informó el miércoles The Information.

No es habitual que Microsoft rebaje las cuotas de productos específicos, según el informe, que cita a dos vendedores de la unidad de nube Azure. La división es observada de cerca por los inversores, ya que es la principal beneficiaria del impulso que Microsoft le ha dado a la IA.

Las acciones de la empresa, una de las grandes beneficiadas del auge de la IA gracias a su temprana apuesta por OpenAI, desarrollador de ChatGPT, llegaron a caer casi un 3%, pero recortaron sus pérdidas después de que CNBC informó, citando a Microsoft, que no ha rebajado sus objetivos de ventas. La acción cedía un 1,5%.

Microsoft no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. Reuters no pudo verificar de forma independiente la información publicada por The Information.

Los objetivos de crecimiento de ventas más bajos para sus productos de IA probablemente avivarían los temores sobre la adopción de la tecnología en el mundo real, ya que los inversores temen que el frenesí que impulsa las valoraciones al alza se haya convertido en una burbuja. Un estudio del MIT de principios de este año reveló que sólo el 5% de los proyectos de inteligencia artificial superan la fase piloto.

Según el informe de The Information, Carlyle Group empezó a utilizar Copilot Studio el año pasado para automatizar tareas como resúmenes de reuniones y modelos financieros, pero recortó su gasto en el producto tras advertir a Microsoft de sus dificultades para conseguir que el software extrajera datos de otras aplicaciones de forma fiable.

El informe demuestra que el sector se encuentra en las primeras fases de adopción de la IA, dijo Gil Luria, analista de D.A. Davidson. "Eso no significa que no haya promesa de que los productos de IA ayuden a las empresas a ser más productivas, sólo que puede ser más difícil de lo que pensaban".

Los gigantes tecnológicos estadounidenses están sometidos a la presión de los inversores para que demuestren que sus cuantiosas inversiones en infraestructura de IA están generando beneficios.

Microsoft informó de un gasto de capital récord de casi 35.000 millones de dólares para su primer trimestre fiscal en octubre y advirtió de que el gasto aumentaría este año. En total, se espera que los gigantes tecnológicos estadounidenses inviertan unos 400.000 millones de dólares en IA este año.

Hasta ahora, el gasto ha dado sus frutos para la empresa dirigida por Satya Nadella, ya que los ingresos de su unidad de computación en la nube Azure crecieron un 40% en el periodo julio-septiembre, superando las expectativas. Su previsión para el segundo trimestre fiscal también superó las estimaciones.

El impulso de la IA también ha ayudado a Microsoft a convertirse en la segunda empresa en alcanzar una valoración de 4 billones de dólares este año después de Nvidia, aunque su valor de mercado ha retrocedido desde entonces.

Con información de Reuters