Sofi Martínez cometió un grosero error y Andy Chango la fulminó.

El último programa de MasterChef dejó un blooper inesperado que terminó convirtiéndose en el comentario más picante de la noche. Durante un desafío especial, Wanda Nara les ofreció a los participantes ventajas dentro de la competencia si respondían bien una pregunta aparentemente sencilla, sobre todo para una periodista deportiva como Sofi Martínez.

La ex de Diego Leuco fue consultada sobre una jugada que está en la historia del fútbol argentino. Estamos hablando del famoso gol de Diego Maradona contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Sofi Martínez y Andy Chango se cruzaron en MasterChef.

El error que sorprendió a todos

La pregunta de Wanda fue directa: ¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial ‘86? La respuesta correcta era La Mano de Dios, pero Sofi contestó "El gol del siglo", confundiendo dos jugadas diferentes del mismo partido.

El fallido generó sorpresa en el estudio, especialmente porque se trataba de una figura ligada al periodismo deportivo. Andy Chango no la dejó pasar y reaccionó sin filtro: "Buscate otro trabajo".

Su comentario resonó tanto dentro del programa como fuera, donde muchos usuarios en redes se dividieron entre la burla, la indignación y la defensa de Sofi. El episodio se convirtió en uno de los más comentados del ciclo. Mientras algunos tomaron la confusión con humor, otros consideraron exagerada la reacción de Andy. Sofi, lejos de dramatizar, eligió restarle importancia al error, consciente de que incluso los especialistas pueden fallar.