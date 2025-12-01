Alerta naranja por tormentas fuertes: cuáles son las zonas de Argentina en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó dos nuevas alertas por riesgo de tormentas fuertes que golpearán a la franja noreste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó este lunes 1 de diciembre dos nuevas alertas por riesgo de tormentas fuertes que golpearán a la franja noreste del país.

De acuerdo con el modelo oficial, el sistema de precipitaciones de mayor impacto se centrará en Chaco y Formosa, mientras que las áreas linderas podrán registrar lluvias potentes, aunque sin mayores precauciones de advertencia.

¿Cuáles son las provincias bajo alerta por riesgo de tormentas?

La alerta naranja por tormentas fuertes rige este lunes 1 de diciembre para el departamento formoseño de Patiño y los chaqueños Almirante Brown, General Güemes y Maipú.

En dichas zonas, las precipitaciones podrán ser localmente severas, generando principalmente actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrán superar los 90 km/h, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

En paralelo, el SMN activó la alerta amarilla también por lluvias de gran caudal para la totalidad de los territorios de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Tucumán, mientras que Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Catamarca se verán afectadas aunque de manera localizada. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", amplió el reporte climatológico oficial.

¿Cómo estará el clima en la primera semana de diciembre 2025?

Luego de un inicio de semana con precipitaciones en el noreste de Argentina, las lluvias se harán presentes en las provincias noroeste y linderas a la Cordillera de Andes en la madrugada del martes, con chances de tormentas fuertes en San Luis.

Para el miércoles, un sistema de chaparrones se asentará sobre Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, propio de la época de caída de agua para esta región.

Finalmente, el jueves 4 de diciembre el territorio argentino no mostrará riesgo de lluvias o tormentas, escenario que se mantendrá sin cambios hasta el sábado 6.