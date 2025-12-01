EN VIVO
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 1 de diciembre de 2025

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 1 de diciembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 1 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 7614

  • 1: 7614
  • 2: 7082
  • 3: 7527
  • 4: 9981
  • 5: 1295
  • 6: 7737
  • 7: 8554
  • 8: 1226
  • 9: 3226
  • 10: 9598
  • 11: 6637
  • 12: 5273
  • 13: 5013
  • 14: 9516
  • 15: 2083
  • 16: 1088
  • 17: 8358
  • 18: 8495
  • 19: 6301
  • 20: 7542

Letras de la Nacional: MMPR

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 6163

  • 1: 6163
  • 2: 0034
  • 3: 5289
  • 4: 2108
  • 5: 3270
  • 6: 7112
  • 7: 0024
  • 8: 4976
  • 9: 2748
  • 10: 5855
  • 11: 3665
  • 12: 2037
  • 13: 0695
  • 14: 6847
  • 15: 6659
  • 16: 5541
  • 17: 1452
  • 18: 2918
  • 19: 1140
  • 20: 9491

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 5309

  • 1: 5309
  • 2: 0414
  • 3: 2010
  • 4: 4178
  • 5: 7814
  • 6: 4345
  • 7: 2270
  • 8: 4589
  • 9: 3571
  • 10: 2502
  • 11: 3471
  • 12: 3790
  • 13: 6630
  • 14: 0524
  • 15: 3543
  • 16: 9857
  • 17: 6276
  • 18: 0976
  • 19: 6894
  • 20: 2562

Letras de la Nacional: IMPZ

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 0673

  • 1: 0673
  • 2: 6688
  • 3: 7612
  • 4: 3441
  • 5: 9899
  • 6: 1596
  • 7: 8367
  • 8: 1474
  • 9: 7906
  • 10: 4146
  • 11: 2601
  • 12: 9249
  • 13: 5774
  • 14: 8888
  • 15: 6269
  • 16: 9720
  • 17: 2511
  • 18: 8945
  • 19: 9915
  • 20: 4854

