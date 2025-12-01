La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 1 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 1 de diciembre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 1 de diciembre de 2025.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 7614
- 1: 7614
- 2: 7082
- 3: 7527
- 4: 9981
- 5: 1295
- 6: 7737
- 7: 8554
- 8: 1226
- 9: 3226
- 10: 9598
- 11: 6637
- 12: 5273
- 13: 5013
- 14: 9516
- 15: 2083
- 16: 1088
- 17: 8358
- 18: 8495
- 19: 6301
- 20: 7542
Letras de la Nacional: MMPR
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 6163
- 1: 6163
- 2: 0034
- 3: 5289
- 4: 2108
- 5: 3270
- 6: 7112
- 7: 0024
- 8: 4976
- 9: 2748
- 10: 5855
- 11: 3665
- 12: 2037
- 13: 0695
- 14: 6847
- 15: 6659
- 16: 5541
- 17: 1452
- 18: 2918
- 19: 1140
- 20: 9491
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 5309
- 1: 5309
- 2: 0414
- 3: 2010
- 4: 4178
- 5: 7814
- 6: 4345
- 7: 2270
- 8: 4589
- 9: 3571
- 10: 2502
- 11: 3471
- 12: 3790
- 13: 6630
- 14: 0524
- 15: 3543
- 16: 9857
- 17: 6276
- 18: 0976
- 19: 6894
- 20: 2562
Letras de la Nacional: IMPZ
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0673
- 1: 0673
- 2: 6688
- 3: 7612
- 4: 3441
- 5: 9899
- 6: 1596
- 7: 8367
- 8: 1474
- 9: 7906
- 10: 4146
- 11: 2601
- 12: 9249
- 13: 5774
- 14: 8888
- 15: 6269
- 16: 9720
- 17: 2511
- 18: 8945
- 19: 9915
- 20: 4854
Trending
Las más vistas
1.