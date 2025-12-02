Los candidatos derechistas a la presidencia de Honduras, el empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla se encuentran en un “empate técnico”, indicó el Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes, que suspendió el conteo preliminar de votos tras el escrutinio del 57 por ciento de las actas.

Asfura aventaja a su rival por apenas 515 votos, señaló la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en la red social X tras el escrutinio de 57% de las actas de votación, según reportó el sitio DW.

El Consejo Nacional Electoral anunció la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuando el escrutinio mostraba un empate técnico entre Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %). “Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, dijo en X la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, citada por la cadena CNN.

El CNE tiene por ley hasta 30 días para realizar un pronunciamiento oficial con los resultados. “Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, agregó Hall. A partir de ahora, comenzará el escrutinio manual para conocer al ganador de los comicios, que marcaron un giro a la derecha en Honduras.

Qué dijeron los candidatos

Asfura pidió a los hondureños paciencia y aseguró “los números van a hablar por sí solos” y que en varios departamentos “las diferencias son a favor del Partido Nacional”, según CNN. Por su parte, Nasralla afirmó en X que en base a los sondeos finales de su propio partido se proyecta como el ganador de las elecciones, que le darían 44,6% de los votos, frente a 39,8% de Asfura, aunque advirtió que “no” se están “declarando ganadores”.

Más temprano, la postulante del Partido Libre, Rixi Moncada, que se ubicó en tercer lugar, se expresó “agradecida con el partido" y el "pueblo, que masivamente salió a votar por" su "propuesta de reforma económica y democrática”. “Les solicito mantenernos en pie de lucha hasta obtener los resultados finales con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones”, pidió la exfuncionaria de la presidenta Xiomara Castro.