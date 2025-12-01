Elecciones en Honduras: quién ganó los comicios en un clima de incertidumbre

El conservador Nasry “Papi a la orden” Asfura, candidato del Partido Nacional, encabeza el escrutinio de las elecciones presidenciales en Honduras con el 40,6% de los votos, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el argentino Javier Milei expresaron su apoyo al conservador.

En tanto, en segundo lugar se ubica Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 38,8%, mientras que la oficialista Rixi Moncada, representante del partido Libre, alcanza el 19,6%. Este escenario refleja un duelo cerrado entre Asfura y Nasralla, que mantiene en vilo al país centroamericano.

Según medios internacionales como RFI, los resultados fueron como un “fuerte castigo” al movimiento fundado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro. La baja performance de Moncada, con menos del 20% de apoyo, confirma el retroceso del oficialismo tras cuatro años de gobierno marcado por tensiones internas y cuestionamientos a la gestión.

Asimismo, persiste en Honduras una desconfianza generalizada hacia el CNE, que demoró en publicar los primeros boletines oficiales. Aunque la jornada se llevó a cabo sin incidentes graves, el estado de excepción decretado por Castro y la presencia de militares en las calles provocaron tensión entre los votantes.

La jornada electoral se desarrolló en un contexto de polarización política, crisis económica y acusaciones de corrupción, factores que aumentaron la desconfianza ciudadana hacia el proceso de conteo de votos. En este marco, organismos como la OEA y la Unión Europea instaron al CNE a garantizar transparencia y credibilidad en el conteo, mientras los hondureños esperan el boletín definitivo que definirá al próximo presidente.

Quién es Asfura, el ganador de las elecciones en Honduras

Asfura, empresario y exalcalde de Tegucigalpa, es conocido popularmente como “Papi a la orden”, una frase que se convirtió en su marca política. Su candidatura recibió respaldo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien opinó sobre la elección en plena veda electoral hondureña. En la misma línea, el mandatario Javier Milei expresó su apoyo al conservador, alineándose con la postura del líder norteamericano.

En tanto, con más del 40% de las actas escrutadas, los resultados preliminares muestran una elección ajustada. De confirmarse la ventaja de Asfura, Honduras enfrentará un cambio de rumbo político más conservadora y de derecha, en contraste con el ciclo iniciado por Xiomara Castro en 2021.