Los 5 hitos de Gustavo Costas como DT de Racing, en su tercer ciclo

Los 5 grandes hitos de Costas en este ciclo en Racing.

Gustavo Costas volvió a Racing como entrenador en enero del 2024 para, de esa manera, encarar su tercer ciclo en esa función. Sin embargo, se trató de la primera etapa con el club de Avellaneda en orden y en condiciones de pelear por campeonatos, ya que en sus dos primeros pasos en el banco de los suplentes la "Academia" estaba en crisis en todo sentido. Ahora, el fútbol argentino disfruta de un personaje emblemático, carismático y casi inigualable por lo que genera en sus jugadores.

En estas dos temporadas casi completas al mando del plantel profesional, hubo hitos, hazañas y momentos muy emotivos para los hinchas del cuadro de su corazón. Formado en la institución albiceleste, el director técnico de 62 años fue la "mascota" del conjunto campeón del mundo en 1967, fue capitán como futbolista y las pasó todas: descendió, ascendió, fue capitán, fue campeón, se retiró, regresó con todo, fue el símbolo de la lucha durante la quiebra y ahora le devolvió la gloria internacional como DT tras casi cuatro décadas de sequía.

Los 5 hitos de Costas como DT de Racing, en su tercer ciclo

La remontada frente a Corinthians en la Copa Sudamericana

La "Academia" había igualado por 2-2 en la ida en San Pablo, Brasil, y en la vuelta empezó perdiendo en el "Cilindro" a los 4 minutos. Sin embargo, con convicción, fútbol y mucha personalidad, el dueño de casa lo dio vuelta con los dos goles de Juan Fernando Quintero (el primero de penal) para instalarse así en una final internacional luego de 36 años. Un estadio repleto, con pirotecnia incluida, deliró con 50.000 personas en las tribunas por el pase a la definición del torneo en Asunción (Paraguay).

Campeón internacional después de 36 años

Racing pasó por arriba a Cruzeiro de Brasil en el primer tiempo en "La Nueva Olla" de la capital guaraní, a pleno sol y con 35 grados de temperatura. Si bien le anularon un gol a Gastón Martirena en forma polémica, el propio uruguayo y Adrián "Maravilla" Martínez anotaron los dos tantos para irse 2-0 al descanso. No obstante, a los 7 minutos del complemento descontó Kaio Jorge y hubo sufrimiento otra vez, hasta que el colombiano Roger Martínez lo liquidó con su grito sobre el cierre del encuentro.

La segunda estrella internacional en 3 meses

Por si el logro de la Sudamericana fuese poco, en febrero del 2025 la "Acadé" despachó a Botafogo de Brasil, vigente campeón de la Copa Libertadores. Primero lo derrotó por 2-0 en Avellaneda con los goles de Luciano Vietto de penal y "Maravilla" Martínez. Una semana más tarde, venció al "Fogao" por el mismo resultado en Río de Janeiro con los tantos de dos hijos de la casa: Bruno Zuculini y Matías Zaracho.

El Racing de Costas ganó la Recopa en febrero del 2025.

Remontada agónica frente a Peñarol por la Copa Libertadores

El Racing de Costas había caído en la ida por 1-0 en "la batalla de Montevideo" y debía dar vuelta la serie de los octavos de final en casa. A los 7 minutos "Maravilla" Martínez igualó el global, aunque rápidamente a los 15 llegó el 1-1 de Nahuel Herrera. Cuando parecía que la eliminación en el "Cilindro" era inminente, un penal del propio "Maravilla" a los 83 estableció el 2-2 en el resultado general y el cabezazo salvador de Franco Pardo en la última jugada hizo delirar al estadio nuevamente sobre la hora.

Eliminación a River, la sombra negra, sobre el final

Como local, el cuadro de Costas marcó el 1-0 a través de Santiago Solari a los 4 minutos. Si bien los de Marcelo Gallardo no lo inquietaban demasiado, un instante de dominio fue suficiente para que la visita diera vuelta el marcador en el complemento con los gritos de Ian Subiabre y "Juanfer" Quintero.

Sin embargo, otra vez llegó la reacción anímica de Racing a pocos minutos del cierre: Lucas Martínez Quarta en contra y Martirena en la última acción determinaron un 3-2 para la historia. Con esta victoria, dejó en el camino a su gran "karma" histórico del "Millonario", en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 en el fútbol argentino.