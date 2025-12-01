Bono para jubilados: el Gobierno definió el monto para diciembre

ANSES definió, este lunes, el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados, que se suma al aumento por movilidad y al medio aguinaldo. Así lo estableció a través del decreto 848/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

El esquema de actualización de diciembre incluye tres componentes: el aumento por movilidad (que este mes será del 2,34%), el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono extraordinario, que no es universal y está focalizado en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Incluyendo diciembre, el bono ya lleva congelado 21 meses, dado que no se actualiza desde marzo de 2024.

De este modo, los jubilados que cobran la mínima recibirán en diciembre $340.879,59 de haber básico, $70.000 de bono y $170.439,79 de medio aguinaldo (debido a que el medio aguinaldo se aplica solo al haber básico, sin bono). Por lo tanto, ningún jubilado cobrará en diciembre menos de $581.319,38.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo alcanza a los siguientes grupos:

Jubilados que perciben la jubilación mínima.

Titulares de pensiones no contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

Madres de siete o más hijos que cobran PNC.

Beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).

En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo acceden a un bono proporcional, de modo que alcancen el mismo monto total ($410.879,59 de haber base más bono) que quienes cobran el haber mínimo. Quienes cobren de haber básico más de $410.879,59 no recibirán ningún bono.

Cuánto cobra un jubilado en diciembre con bono y aguinaldo

Con los valores ya actualizados por la movilidad de diciembre, el bono extraordinario y el medio aguinaldo, los ingresos de jubilados y pensionados alcanzan uno de los niveles más altos del año. En el caso de la jubilación mínima, el haber mensual se ubica en $340.879,59, a lo que se suma el bono de $70.000 y un aguinaldo de $170.439,79. De este modo, el total a cobrar en diciembre asciende a $581.319,38.

Para quienes perciben la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), el haber base es de $272.703,67, más el bono de $70.000 y un aguinaldo de $136.351,83, lo que lleva el monto total del mes a $479.055,50.

En el caso de las pensiones no contributivas (PNC) por vejez o invalidez, el haber mensual queda en $238.615,71. Con el agregado del bono extraordinario y el aguinaldo, el total a cobrar en diciembre alcanza los $427.923,56.

Por su parte, las PNC para madres de siete o más hijos, que equivalen al haber mínimo, llegan a $340.879,59 de base. Al sumar el bono y el medio aguinaldo, el ingreso total del mes también se eleva a $581.319,38, igualando el nivel de la jubilación mínima. Por su parte, la jubilación máxima asciende a $3.440.695,38 en diciembre, ya que recibe el aumento por movilidad y el aguinaldo, pero queda excluida del bono extraordinario.