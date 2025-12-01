Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la primera semana de diciembre 2025

Cuál es el dólar más barato para comprar en diciembre

El dólar más barato este lunes 1 de diciembre es el tipo de cambio "blue" o "dólar informal" que se ubica a $1.435, mientras que el MEP se ubica por encima de los $1.470 y el oficial en $1.487. El dólar cerró noviembre con una leve suba del 0,5% luego de la fuerte demanda dolarizadora durante las elecciones.

Dólar oficial vs. dólar blue: cuál es la diferencia

El dólar oficial es el tipo de cambio regulado por el Banco Central y se adquiere a través del sistema bancario, con operaciones registradas y límites de compra. En cambio, el dólar blue opera en el mercado informal, fuera de los canales legales, y su valor se determina por la oferta y demanda en operaciones entre particulares o intermediarios no autorizados.

Cuál es el dólar más barato este lunes

Cómo comprar dólar oficial hoy

Los dólares pueden comprarse desde el home banking o la app del banco, siempre que el cliente cuente con una cuenta en moneda extranjera.

Compra digital: no tiene límite, pero las operaciones superiores a USD 100.000 deben notificarse con 48 horas de anticipación.

Compra en efectivo: el límite mensual es de USD 100 y requiere firmar una declaración jurada. Los dólares adquiridos pueden retirarse por ventanilla o cajero automático en las entidades habilitadas.

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.

Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.

Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

Cuál es el dólar más barato hoy

Caputo defendió el precio del dólar y se burló de las críticas: "Exportaciones récord"

l ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el actual tipo de cambio en respuesta a quienes sostienen que está atrasado. Así, buscó marcar su posición frente a los economistas y referentes del sector privado que consideran que el “dólar está barato” y eso es una traba para el desarrollo de la economía.

“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”, posteó el jefe del Palacio de Hacienda sobre un gráfico que muestra el incremento de las ventas al exterior. Lo que no mencionó es que el mes al que hizo referencia, septiembre, estuvo marcado por la quita de retenciones a los agroexportadores.

Varios de esos cuestionamientos se apoyan en el cierre de empresas o reemplazo por importaciones de líneas producción que se conocieron en los últimos meses. El posteo del ministro no permite discriminar cuales son los sectores que traccionan ese aumento de las exportaciones y tampoco acepta preguntas para indagar sobre el perfil de las ventas al exterior.