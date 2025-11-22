Caputo ahora dice que sí hubo rescate de bancos pero se negó: "Sin esa ayuda"

En un nuevo intento por querer desmentir la caída de un salvataje de bancos estadounidenses por US$ 20.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, generó más confusión este sábado al afirmar que el Gobierno Nacional decidió rechazar esa "ayuda adicional" porque los mercados tuvieron una "reacción muy favorable" tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones.

Con apenas 20 horas de diferencia, el ministro publicó dos mensajes en redes sociales con los que contradijo sus versiones sobre el frustrado rescate de un grupo de importantes bancos de Estados Unidos. Mientras que el viernes por la noche aseguró que nunca desde el Ejecutivo se mencionó esa negociación, esta mañana explicó que sí existió pero que fue rechazada por decisión de Casa Rosada.

"Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una 'operación' más con la sola intención de generar confusión", escribió Caputo este viernes por la tarde. Sus dichos se dieron en medio de un revuelo en el mercado tras conocerse que bancos como JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup optaron por “archivar” el salvataje que Milei estaba negociando con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar su estrategia económica.

Cómo fue su contradicción

Pocas horas después de su desmentida, Caputo volvió a escribir esta mañana un mensaje en donde confirmó que sí existió dicha negociación por "ayuda adicional" al swap de 20.000 millones pero que fue el Gobierno argentino quien no lo aceptó. "No podía dar detalles porque los 20 billones eran para una operación de manejo de pasivos que estábamos considerando con el apoyo de USA (como había dicho Bessent), en caso de necesitarlo. Post elecciones, dado que los mercados reaccionaron muy favorablemente, nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando, sin esa ayuda adicional", señaló.

Este mensaje del ministro surge en respuesta a un usuario de X que le recordó al funcionario una entrevista en la que había asegurado, el 23 de octubre, tres días antes de la elección, que se encontraba "trabajando en otra facilidad por US$ 20.000 millones". Al ser consultado si las negociaciones eran con un "pool de bancos", Caputo se excusó con que no podía "dar detalles".

Además, el propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también había anunciado el miércoles 15 de octubre que un paquete de préstamos al sector privado podría ser “adyacente” a los 20.000 millones de dólares en financiamiento que el gobierno de Donald Trump estaba otorgando al país.