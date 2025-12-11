Soledad Pastorutti habló sobre sus preferencias futbolísticas.

Soledad Pastorutti respondió una serie de preguntas para las redes del stream oficial de la AFA y sorprendió al folklore argentino con sus respuestas. La voz de hits como Tren del Cielo y Adonde Vayas reveló en qué partido de la Selección Argentina sufrió más, cuál es el gol que más la emociona y cuál es su canción más "de cancha".

Es sabido que la artista santafesina es fanática del fútbol, en especial del equipo 9 de Julio de la localidad en la que nació y vive, Arequito. Cuando le consultaron qué partido de la Selección más sufrió, recordó uno que se dio en Nueva York: "Una derrota que me dolió fue la de la Copa América, con Chile. No me acuerdo qué año era. Fui hasta Nueva York a verlo y bueno, no pasó".

"Un gol que me emocionó fue el de Maradona, el de barrilete cósmico. La camiseta más especial que me regalaron fue la del Diego, autografiada por él", comentó Pastorutti. Al mismo tiempo, cuando fue consultada por qué canción de su repertorio consideraba más futbolera, indicó: "Si bien Brindis se ha convertido en una canción muy popular. Pero a la que sé que muchas hinchadas la agarran y le cambian la letra es a Tren del Cielo, así que creo que es esa".

El posteo de La Sole sobre un homenaje a Luis Landriscina

Soledad Pastorutti publicó en sus redes un video en el que aparece junto a Nahuel Pennisi rindiéndole homenaje al referente del folklore Luis Landriscina. La cantante compartió el posteo en el marco del Día Nacional del Mate, lo que generó una gran respuesta de sus seguidores. En esta ocasión, Pastorutti y Pennisi unieron sus voces para interpretar Como un Cisne, cuya letra reza: "Mate mío buen amigo, que me espera en las mañanas para estar entre mis manos, mientras se calienta el agua. Compañero de los viajes y también del estudiante; sos amigo, sos ritual".

La Sole, futbolera.

"Hay palabras que atraviesan el alma. Escuchar a Don Luis Landriscina es emocionarse hasta las lágrimas y volver a lo verdaderamente nuestro: al pueblo, a la familia, al mate compartido que nos recuerda de dónde venimos. Hoy quiero compartirles este homenaje lleno de amor que le rendimos junto a Nahuel Pennisi en Cultivar", escribió La Sole sobre el homenaje a Landriscina que llevó adelante con Pennisi.