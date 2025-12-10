Quién es Joaquín Mogaburu, el nuevo subsecretario de Derechos Humanos

Tras la renuncia de Alberto Baños a subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, informó que el cargo será ocupado por Joaquín Ignacio Mogaburu, abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal.

A través de un comunicado, Justicia explicó que la salida de Baños se debe a "motivos personales". Desde este miércoles el área pasa a ser conducida por Mogaburu, quien cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de 15 años en Tribunales Orales Federales, y hasta la fecha ocupaba el cargo de director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

Su acercamiento al gobierno actual comenzó hace seis meses, cuando inició como director de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario en Ministerio de Defensa. Desde ese espacio, según la periodista especializada en DD. HH. Luciana Bertoia, impulsaba charlas sobre "memoria completa". Además, fue secretario de un Tribrunal Oral Federal de Comodoro Py.

A través de un comunicado, el ministerio que conduce Cúneo Libarona enfatizó en que a partir del nuevo nombramiento se "profundizará el proceso de ordenamiento del área" y recordaron hasta el momento se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad.

Quién es Joaquín Ignacio Mogaburu

Según su cuenta de LinkedIn, su educación superior comenzó en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde estudió para ser profesor de historia y luego siguió con abogacia.

Por la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín obtuvo una Diplomatura en derecho penal y derecho procesal penal, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

También participó del programa de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la America University Washington College of Law y obtuvo un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Navarra.

En 2022 estudió en la escuela judicial del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires con orientación en Derecho Público y Derecho Privado, además de aprobar el Doctorado en Ciencias Jurídicas en la UCA.

En lo que respecta a la Justicia, se desempeña como secretario del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 y fue prosecretario administrativo en el TOC N°3 de San Martín.

También se dedica a la docencia, como profesor Colegio Sagrada Familia de Bella Vista y es docente adjunto en la cátedra de Clínica Jurídica de la UCA.