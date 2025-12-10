Ian Lucas habló a fondo sobre los rumores con Evangelina Anderson.

Desde que comenzó MasterChef Celebrity (Telefe), Ian Lucas y Evangelina Anderson quedaron en el centro de versiones que los señalan como algo más que simples compañeros de reality. Las miradas cruzadas, la química en cámara y un video en un boliche alimentaron la especulación. Finalmente, el influencer decidió hablar y dejar en claro qué pasa —y qué no pasa— entre ellos.

En diálogo con Intrusos (América TV), Ian primero se mostró entusiasmado con su participación en el certamen: “Estoy feliz, metiéndole. Con el jurado me llevo re bien con los tres y siempre me lo tomo como una crítica constructiva. Yo vine acá cocinando de supervivencia, muchos platos son nuevos y estoy aprendiendo”.

La nota viró directamente al tema que todos querían que respondiera: ¿qué pasa con Evangelina Anderson? Ante la pregunta, Lucas sonrió y fue tajante: “Estoy abierto siempre, si pinta, pinta… pero acá somos todos compañeros”. También negó encuentros íntimos fuera del programa: “Nunca pisé el Chateau en mi vida. Salidas grupales sí, pero nunca solos”.

El influencer también marcó lo único que le molesta del revuelo: “Si fuera al revés, si yo fuera más grande y ella más chica, nadie diría nada. Pero como ella es mujer y tiene esa edad y yo soy más chico, rompen las bolas con eso. A mí me chupa un huevo”. Y cerró con una reflexión que dejó claro su postura: “Lo que importa es cómo me sienta yo. Si soy feliz con alguien, estoy bien”.

Evangelina Anderson también rompió el silencio

En Desayuno Americano (América TV), la modelo desmintió de manera categórica el video que los mostraba hablando muy cerca en un boliche. “Se nota que no es un beso, es mentira. No voy a estar a los besos con nadie en un boliche, por favor”, aseguró. Consultada sobre si estaría con alguien más joven, respondió con sinceridad: “No digo nada sobre la edad. El día de mañana puede ser una persona más grande o más chica, qué sé yo. Nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad”.