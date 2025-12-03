Evangelina Anderson blanqueó su situación amorosa.

Desde que se separó de Martín Demichelis después de 18 años de relación, diez de ellos como marido y mujer, a Evangelina Anderson le buscan novios de forma incesante. Su más mínima salida con otro hombre resulta viralizada y genera el armado de un sinfín de teorías, algo de lo cual la vedette ya se ha mostrado cansada.

El más reciente blanco fue Ian Lucas, competidor suyo en MasterChef Celebrity y con quien pareciera tener una relación cercana tanto delante como fuera de las cámaras. Es por ello que muchos han empezado a especular con un posible romance entre ambos, a pesar de la diferencia etárea.

Evangelina Anderson dejó en claro cuál es su situación sentimental

Evangelina Anderson junto a Ian Lucas, con quien la han vinculado sentimentalmente.

"Se la pasan queriendo hacerme gancho con gente que ni siquiera saben si da", manifestó indignada la modelo durante la última emisión de MasterChef Celebrity, en la cual estuvo Sebastián Yatra como invitado especial. La presencia del cantante colombiano le generó nervios a ella, confesa fanática de sus temas, pero negó rotundamente verlo para algo más: "Si me invita a salir, le digo que no". Lejos de contentarse con esa respuesta, Wanda Nara se esmeró en hacerla "confesar" lo que siente.

"Bueno, si no es con la comida colombiana, capaz podés hacerle otro regalo a tu suegra", lanzó la blonda mientras el jurado le hacía bromas a Evangelina respecto a su forma de actuar durante toda la noche. "Basta. No quiero suegra, no quiero novio, no quiero nada", respondió tajante. Tras ello volvió en su estación, aunque en el medio se la pudo ver abrazando tanto al Turco Hunsaín como a Ian Lucas, este último con una sonrisa que pareciera ser bastante elocuente.

Cabe recordar que Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis en agosto de este año, por supuestas infidelidades por parte del ex director técnico de River, lo cual configuró un divorcio más que escandaloso entre ambas figuras argentinas.