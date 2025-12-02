Real Oviedo vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Por la fecha 15 de la Liga, Mallorca y Real Oviedo se enfrentan el viernes 5 de diciembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Mallorca

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Mallorca finalizó con un empate 2-2 ante Osasuna. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 8 tantos.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 34 14 11 1 2 23 2 Real Madrid 33 14 10 3 1 16 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 16 Mallorca 13 14 3 4 7 -7 20 Real Oviedo 9 14 2 3 9 -15

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 16: vs Elche: 13 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Valencia: 19 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Mallorca, según país