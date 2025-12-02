Real Oviedo vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Por la fecha 15 de la Liga, Mallorca y Real Oviedo se enfrentan el viernes 5 de diciembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Carlos Tartiere.
Así llegan Real Oviedo y Mallorca
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo no pudo ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 3 a sus rivales.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
En la fecha pasada, Mallorca finalizó con un empate 2-2 ante Osasuna. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 8 tantos.
El anfitrión está en el vigésimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|34
|14
|11
|1
|2
|23
|2
|Real Madrid
|33
|14
|10
|3
|1
|16
|3
|Villarreal
|32
|14
|10
|2
|2
|16
|16
|Mallorca
|13
|14
|3
|4
|7
|-7
|20
|Real Oviedo
|9
|14
|2
|3
|9
|-15
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 16: vs Elche: 13 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Valencia: 19 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Mallorca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas