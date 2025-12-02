ARCA: estos monotributistas deberán pagar medio millón de pesos

Los monotributistas que deberán pagar más de medio millón de pesos en diciembre del 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre la actualización de las escalas del régimen simplificado del Monotributo, con la particularidad que algunos contribuyentes deberán pagar medio millón de pesos en diciembre del 2025.

La ex AFIP modifica los valores semestralmente basándonos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los actuales rigen desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026.

En ese sentido, y según la escala vigente, aquellos monotributistas pertenecientes a las categorías I, J y K tendrán que pagar los montos más altos con valores que superan los 500 mil pesos.

Estos montos incluyen el impuesto integrado, los aportes previsionales y la obra social y al ser los más altos también permiten una facturación mucho mayor que llega a los $94.805.682 por año.

Las escalas del monotributo en diciembre del 2025

Los límites de facturación de ARCA son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto hay que abonar de monotributo en diciembre:

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.