Orgullo riojano: la tenista Aguirre Ramos sumó un nuevo título y se coronó como campeona de dobles en Paraguay

La riojana Camila Aguirre Ramos sumó el pasado viernes un nuevo título sudamericano para la provincia, ya que se coronó como campeona en el cuadro de Dobles del APT Junior Open, el Torneo COSAT Grado 4 que se disputó en Luque, Paraguay.

En el marco de la final del certamen de la categoría Sub-14, donde jugó en pareja con la local Jimena Jiménez Ramírez, vencieron en el partido decisivo a la pareja compuesta por la paraguaya Keira Marín Meyer y la uruguaya Martina Inthamoussu López, a quienes derrotaron en un dramático encuentro, por 6/7, 7/6 y 10/8 en el super tie break y tras remontar un 2/5 en el segundo set, que las había dejado al borde de la derrota.

Por otro lado, la riojana quedó eliminada en las semifinales de Singles, también en el marco de un partido muy parejo y emotivo. Allí, Aguirre Ramos perdió ante la local, Marin Meyer, quien le ganó por un ajustado 6/7, 7/5 y 7/6.

El COSAT Grado 4 es un torneo formativo esencial, ideal para comenzar a construir experiencia internacional, sumar puntos de ranking y preparar el camino hacia competencias más exigentes. No define carreras, pero sí abre puertas y construye bases importantes para el futuro de un jugador juvenil.

Un futuro prometedor

Marcelo Aguirre, el padre y entrenador de la joven deportista contó que Camila está muy feliz por el buen momento deportivo. Recientemente en el portal El Independiente habló sobre la proyección de la joven: “Hemos pasado por muchos momentos duros, de viajar 8 o 9 horas y perder en la primera ronda y volverse, que nos sirvió de aprendizaje. Y ahora, a medida que iba avanzando y que ganaba partidos, y otro, y le contaba a su mamá, a su abuelo, y esperaba el mensaje de amiguitos de cómo saliste, a qué hora jugas. Le fue bien en tres torneos seguidos y explotó todo”.

Recientemente y tras su gira por Salta, Bolivia y Perú, Aguirre resaltó: “Ella quedó número 1 de las argentinas que participan en Sudamérica, y de Sudamérica la número 4”.

Además, precisó que su posición actual en el ranking abre muchas puertas y que hay mucha expectativa para el 2026: “Está la posibilidad de ir a Europa todo pago por la Asociación Sudamericana de Tenis, ella pasaría a representar a Sudamérica”.

La Rioja brilló y logró el subcampeonato en el Circuito NOA de Aguas Abiertas

La Rioja volvió a destacarse en el deporte nacional al obtener un nuevo logro en la segunda fecha del Circuito NOA de Aguas Abiertas. En el dique El Cadillal, en Tucumán, la delegación riojana se consolidó como protagonista y alcanzó el subcampeonato por equipos.

La competencia reunió a más de 250 nadadores de nueve provincias argentinas y de países vecinos como Chile y Brasil, consolidándose como una de las pruebas más relevantes de la región. Bajo la conducción del licenciado Walter Castillo, el equipo riojano sumó ocho podios —cuatro de ellos primeros puestos— además de múltiples ubicaciones dentro del top cinco en diversas categorías.