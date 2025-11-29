Femicidio de Cecilia: cuándo se podrían conocer las penas

Al finalizar las audiencias de cesura por el juicio contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la jueza Dolly Fernández tiene 15 días hábiles para anunciar las penas a César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, tras ser hallados culpables del crimen por el jurado popular. A pesar de esto, existe la posibilidad de que el veredicto de la magistrada se dé a conocer recién en 2026.

Según expresó la propia jueza al final de la jornada del viernes, cuando explicó que el plazo "son tres semanas", puede ocurrir que las audiencias durante esas fechas se vean interrumpidas o afectadas por la feria judicial, que se iniciará el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de enero próximo.

El jurado popular convocado para el caso encontró como culpables y pidió la pena perpetua para César Sena y sus padres, aunque todavía resta que la magistrada determine la cantidad de años de prisión para cada uno. En este marco, la fiscalía también solicitó perpetua para el clan Sena y penas menores para Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo -todos ellos señalados por encubrimiento-.

"Quisiera que sea este año. En principio, tengo 15 días hábiles, ¿sí? 15 días hábiles son tres semanas pero si hay suspensión de términos y audiencias, justamente no son hábiles, quiere decir que no corren los días. Entonces, podría pasar al año próximo", explicó la jueza frente a una ronda de periodistas. "Puede haber una pena para el año que viene si hay suspensión de términos y audiencias, pero no me obligan", agregó. Y concluyó: "Veremos cómo se avanza y oportunamente se va a notificar a las partes cuándo va a ser la lectura de la sentencia".

Sin embargo, según confirmó Infobae, la posible suspensión de plazos corresponde realmente al Superior Tribunal de Justicia y suele definirse antes de la feria judicial. Es decir, aunque existe la posibilidad de que el veredicto se extienda hasta el 2026, aún no está nada dicho.

El pedido de la madre de Cecilia antes de la audiencia de este viernes

Antes de que empezaran las audiencias de cesura, Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, publicó en sus redes sociales un video en el que pidió cadena perpetua para la familia Sena. "Creo que no le cabe otra sentencia que no sea perpetua, de 35 años, a los tres", dijo refiriéndose a su ex yerno y sus ex consuegros César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, principales sospechosos del crimen y su encubrimiento.

Gloria Romero, la madre de Cecilia.

También destacó el accionar de Gustavo Obregón en el juicio: "Obregón fue el único que dijo dónde estaban las bolsas. Si él no hablaba y él no decía dónde estaban las bolsas y exactamente mostraba dónde estaban, la palabra de Ceci no iba a ser escuchada", sostuvo Romero.

La palabra de los condenados: qué pidieron

Emerenciano y su hijo César Sena estuvieron presentes en la audiencia mediante Zoom y Marcela Acuña, presente en el juzgado. Los padres de Sena, señalados como partícipes primarios del femicidio de Cecilia, pidieron no ser trasladados a una prisión fuera de la ciudad de la capital chaqueña. Mientras que el padre de César, ratificó ante la jueza su inocencia manifestando que es un "inocente condenado" y destacó que sacarlo de Resistencia sería como "una pena de muerte"

"No me muevan de aquí, que este es el alojamiento más cercano a mis familiares, amigos y conocidos, no tengo familiares en otro lugar, y los únicos que me traen mis medicamentos, que no son todos los que necesito, pero por lo menos me ayudan a mantener mi vida por ahora", expresó Emerenciano Sena, durante su exposición.