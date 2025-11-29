Flamengo vs Palmeiras por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

La Copa Libertadores 2025 tendrá su partido definitorio este sábado cuando Flamengo y Palmeiras se enfrenten en el Estadio Monumental de Lima por el título continental más importante de Sudamérica. El Mengao llega a esta final con la posibilidad de conseguir un histórico doblete, ya que lidera el Brasileirão con cinco puntos de ventaja sobre su rival de turno y puede coronarse campeón de la liga local durante la misma semana. Por su parte, el Verdao buscará su cuarto título de Libertadores tras conseguir la campaña más sólida del torneo, en la que eliminó a equipos de peso como River Plate y Liga de Quito con una remontada histórica en semifinales.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Flamengo y Palmeiras, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Flamengo y Palmeiras?

El partido entre Flamengo y Palmeiras por la final de la Copa Libertadores se jugará este sábado 29 de noviembre de 2025, a partir de las 18:00 horas (hora argentina) en el Estadio Monumental de Lima, Perú. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el argentino Darío Herrera, quien estará asistido en el VAR por su compatriota Héctor Paletta.

El Flamengo llega a esta final con un momento extraordinario en el Brasileirão, donde es líder absoluto con 75 puntos, cinco más que su perseguidor Palmeiras. El conjunto comandado por Filipe Luís tiene la posibilidad de festejar un doblete histórico, ya que el próximo miércoles recibirá a Ceará en el Maracaná y con una victoria se coronará campeón de la liga brasileña. De ganar también en Lima, el Mengao completaría una semana soñada con dos títulos de máxima jerarquía.

En cuanto a su camino en la Libertadores, el Flamengo tuvo que sufrir para llegar a la final. En semifinales logró un empate agónico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, aprovechando la ventaja conseguida en Río de Janeiro (1-0). En cuartos de final también padeció ante Estudiantes y lo eliminó 4-2 en los penales tras igualar 3-3 en el global. En octavos superó con más autoridad a Internacional de Porto Alegre ganando ambos partidos (3-0 global), mientras que en la fase de grupos culminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, por debajo de Liga de Quito.

El equipo de Filipe Luís llegó a Lima con el plantel completo, incluyendo jugadores que se encuentran en el departamento médico como Pedro y Léo Ortiz, e incluso Gonzalo Plata, quien está suspendido para esta final. Esta decisión demuestra la importancia que el club le da a este partido y la apuesta por el DNA ofensivo y la experiencia de un plantel que conoce lo que es ganar títulos importantes.

Por su parte, Palmeiras atraviesa un momento contradictorio: mientras que en la Libertadores logró la campaña más sólida de la edición, en el Brasileirão acumula cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates, lo que prácticamente le cerró las puertas al título local. Con dos encuentros por jugarse, el Verdao está a cinco puntos del Flamengo y la liga parece una utopía para los dirigidos por Abel Ferreira.

El conjunto de San Pablo llegó a la final después de protagonizar una remontada histórica frente a Liga de Quito de Ecuador en las semifinales. Luego de caer 3-0 en la ida, se impuso 4-0 en el Allianz Parque y selló su clasificación al partido definitorio. Anteriormente había eliminado a River Plate en cuartos de final (5-2 global), a Universitario de Perú en octavos (4-0 global), y ganó los seis partidos del Grupo G que compartió con Cerro Porteño de Paraguay, Bolívar de Bolivia y Sporting Cristal de Perú.

Esta será una reedición de la final de la Copa Libertadores 2021, cuando ambos equipos ya se enfrentaron por el título continental. Palmeiras llega como el equipo con la campaña más contundente del torneo y busca su cuarto título de Libertadores, apostando a la fuerza colectiva y al talento ofensivo de figuras como Vitor Roque y Flaco López. Ambos equipos cuentan con jugadores que fueron parte de aquella final hace cuatro años, lo que le agrega un condimento especial a este duelo en Lima.

Formaciones probables de Flamengo y Palmeiras

El técnico del Flamengo, Filipe Luís, tiene prácticamente toda su plantilla disponible para esta final, aunque maneja algunas dudas en el once inicial. La principal pasa por la defensa central, donde deberá decidir entre Danilo y Léo Ortiz para acompañar a Léo Pereira. El mediocampo estará conformado por Jorginho y Pulgar como volantes de contención, mientras que en el ataque la presencia de figuras como Arrascaeta, Luiz Araújo y Bruno Henrique garantiza el peso ofensivo que caracteriza al Mengao.

En cuanto a las bajas, Pedro y Léo Ortiz viajaron a Lima pero no están en condiciones de jugar debido a lesiones, mientras que Gonzalo Plata llegó suspendido y no podrá ser parte del encuentro. Sin embargo, el resto del plantel está en óptimas condiciones para afrontar este desafío continental, con la experiencia de jugadores acostumbrados a finales de esta magnitud.

Por el lado de Palmeiras, Abel Ferreira tiene definido su once titular y no presenta bajas de consideración para este compromiso. El esquema táctico del Verdao apuesta por una defensa de tres centrales comandada por Gustavo Gómez, con Murilo y Bruno Fuchs como acompañantes. En el ataque, la dupla conformada por Vitor Roque y Flaco López será la encargada de buscar el arco rival, aprovechando la velocidad y el poder de definición de ambos delanteros.

El mediocampo de Palmeiras contará con la calidad y creatividad de Andreas Pereira y Raphael Veiga, dos jugadores fundamentales en el esquema de Abel Ferreira que serán los encargados de asociarse con los delanteros y generar las situaciones de gol. La solidez defensiva que ofrece Gustavo Gómez, referente y capitán del equipo, será clave para intentar frenar el poderío ofensivo del Flamengo en esta final a partido único.

Probable formación de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo o Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Luiz Araújo; Bruno Henrique.

Probable formación de Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Khellven; Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Piquerez; Vitor Roque, Flaco López.

Flamengo vs Palmeiras: Ficha técnica