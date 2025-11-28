Racing Club se enfrenta ante la visita Tigre por la llave 2

La Academia y el Matador definen la clasificación de Semifinal , el lunes 1 de diciembre. Se enfrentarán desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Cilindro.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Tigre lo ganó por 1 a 2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Merlos.

