Llega la lluvia: cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano

Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires y el conurbano: el pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para el último fin de semana noviembre en Buenos Aires y alrededores. Este sábado 29 llegan las lluvias: habrá tormentas aisladas durante todo el día. Mientras que la temperatura disminuirá notablemente al comenzar en una mínima de 17 grados y alcanzar una máxima de solo 20.

El domingo 30, de acuerdo al SMN, continuarán las tormentas aisladas durante todo el día y la temperatura se mantendrá en valores similares al comenzar en 17 grados y alcanzar solo una mínima de 20.

¿Se queda el calor o vuelven las lluvias? Cómo serán los últimos días de noviembre

El Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) anticipó las condiciones climáticas que presentarán en los últimos días de noviembre 2025. Con la llegada del fenómeno de La Niña, entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, la mayor parte de la zona Pampeana y la región del Litoral continuarán presentando precipitaciones por debajo de los promedios normales.

"Este comportamiento puede favorecer una lenta normalización en sectores donde el exceso hídrico predominó en los meses previos. En gran parte de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por la saturación de suelos, la disminución de las precipitaciones permitiría aliviar gradualmente las condiciones de anegamiento, especialmente en áreas bajas o con drenaje deficiente", explicaron desde el sitio especializado Meteored.

Mientras que para el centro del centro y este del territorio se prevé un escenario más seco. En detalle, la posibilidad de lluvias frecuentes se concentrarán en localidades de Salta, Jujuy, Tucumán o Catamarca.

Respecto a las temperaturas por regiones del país, el pronóstico prevé lo siguiente: