Descuentos de Cuenta DNI para Navidad y diciembre 2025: cuáles son y la lista de beneficios

Diciembre vuelve a ser, como cada año, terreno fértil para las billeteras virtuales que compiten por atraer consumidores en plena temporada alta de gastos. En ese mapa, Cuenta DNI, del Banco Provincia, anunció un combo de descuentos y promociones que apunta a aliviar el bolsillo antes de las Fiestas y dinamizar el consumo local.

Con un esquema que combina rebajas directas, vouchers acumulables y cuotas sin interés, la entidad bonaerense busca posicionarse como la billetera más competitiva del cierre de año. Las medidas se suman al nuevo programa Mesumo Navidad, que promete funcionar como un impulsor clave para los comercios de cercanía, supermercados, eventos y actividades turísticas.

Qué descuentos ofrece Cuenta DNI para Navidad y fin de año

Durante diciembre, se reforzarán los beneficios habituales: rebajas en comercios de barrio, supermercados, espectáculos culturales y actividades en destinos turísticos. Pero la gran novedad es el programa Mesumo Navidad, que incorpora:

Vouchers del 20%, 30% y 40%.

Topes de $10.000, $20.000 y $30.000.

Aplicables a cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Acumulables con otras promociones vigentes.

Los descuentos alcanzan también a tarjetas de crédito, préstamos personales y nuevos planes para el verano 2026, con beneficios que continuarán en diciembre, enero y febrero.

También habrá cuotas sin interés para sectores clave del turismo y el entretenimiento: hotelería, transporte, balnearios, espectáculos, actividades recreativas e incluso automotores.

Cómo funcionan los vouchers: fechas claves y uso

El sistema de vouchers se presenta como el corazón del plan navideño:

Se canjean del 1 al 10 de cada mes (hasta agotar stock).

Se usan del 15 al 30 durante el trimestre siguiente.

Se pueden aplicar en más de una compra, una ventaja que amplía su alcance.

Son compatibles con otros descuentos típicos de Cuenta DNI, lo que convierte a diciembre en un mes de rebajas acumuladas.

Cómo acceder a Cuenta DNI: requisitos y registro

Para utilizar estas promociones, es imprescindible tener la billetera virtual activada. Quienes hayan perdido o cambiado el celular deberán actualizar los datos biométricos, incluido el escaneo del DNI y la validación facial.

Requisitos para registrarse o recuperar la cuenta: