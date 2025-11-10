De cara al verano 2026, desde el Banco Provincia, con Cuenta DNI como principal herramienta lanzaron una serie de descuentos y promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y distintos beneficios. En la conferencia de prensa de los lunes en Casa de Gobierno, el titular de la banca pública provincial, Juan Cuattromo, dijo que “en esta coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad, que tengan sentido y que lleguen a cada rincón del territorio bonaerense”. “El compromiso de Banco Provincia es ser un instrumento del desarrollo y estar siempre cerca de quienes producen y trabajan”, cerró.

Las medidas buscan dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de personas. De esta manera, habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento. Según detallaron desde el Banco, “con estas acciones, se reafirma el compromiso con el desarrollo económico regional y el acompañamiento a las familias en la planificación de sus vacaciones”.

Una por una las promociones y descuentos, incluida Cuenta DNI

Con las tarjetas de crédito del Banco Provincia estarán los siguientes beneficios:

Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.

Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica. Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos. Balnearios : Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos. Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales. Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Cuenta DNI

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos. Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.

Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.

Programa “Mesumo Navidad”:

Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40% . Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente. Los mismos podrán utilizarse en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Y, del 15 al 30, harán uso del voucher.

Cada uno de ello podrán canjearse en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

Préstamos personales "Tu préstamo acá: Especial Verano"

Estarán destinados a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.

Son créditos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses y una tasa de interés desde 56%.

Se gestionarán de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco.

Por ejemplo, si el cliente va al balneario y negocia la compra del servicio, como puede ser el alquiler de una carpa por 15 días, el comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente.