Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 20 y domingo 21 de diciembre 2025

Cuenta DNI ofrece grandes oportunidades este fin de semana.

Cuenta DNI continúa en este mes de diciembre 2025 con grandes beneficios y descuentos para aprovechar al máximo. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece grandes posibilidades a la hora de consumir, lo que se ve reflejado semana a semana en diferentes áreas. El propósito es ayudar tanto a los clientes como a los comerciantes, con días especiales que permiten ahorrar algunos mangos.

En este fin de semana, llega finalmente el día en que se podrá aprovechar de los descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías de hasta el 35%, así como en universidades y ferias y mercados bonaerenses. Por otra parte, ya no se puede aprovechar el especial en gastronomía que se brinda para jóvenes de entre 13 y 17 años, que fue durante el fin de semana del 13 y 14 de diciembre.

Cuándo es el descuento con Cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías

El especial en carnicerías, granjas y pescaderías es el próximo sábado 20 de diciembre. Se ofrece un 35% de descuento, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Todos los descuentos con Cuenta DNI para este fin de semana

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Supermercados : hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Cuenta DNI es la billetera virtual de Banco Provincia.

$5.000 por semana: cómo funciona el beneficio y descuento para jubilados

Hasta el 31 de diciembre, todas las personas jubiladas que cobran sus haberes en Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional sobre las promociones ya vigentes en supermercados adheridos. El beneficio permite obtener un reintegro de hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona, al pagar con Cuenta DNI, ya sea mediante QR o Clave DNI. No es una promo aislada: se acumula con los descuentos generales que ofrecen cadenas como DÍA, Toledo, Chango Más, Carrefour, Nini y Vital, donde las devoluciones oscilan entre 10% y 20%, con y sin tope.