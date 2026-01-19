Trump se quejó de no ganar el Nobel de la Paz ante Noruega y lo usó para amenazar a Groenlandia

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, confirmó este lunes que recibió una carta del presidente estadounidense, Donald Trump, en la que vinculaba el no haber ganado el premio Nobel de la Paz con su decisión de amenazar explícitamente con quedarse con Groenlandia, la isla ártica bajo control de Dinamarca. En el mensaje, Trump aseguró que, dado que no obtuvo el reconocimiento en Noruega, ahora no pensaba "puramente en la paz" al exigir el “control completo y total de Groenlandia"

La misiva fue enviada en respuesta a un pedido conjunto de Støre y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quienes habían solicitado reducir tensiones y mantener una llamada a tres bandas. El mandatario estadounidense, sin embargo, insistió en que la negativa del comité Nobel a premiarlo le daba libertad para priorizar lo que consideraba “bueno y adecuado para Estados Unidos”.

"Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber terminado ocho guerras, ya no me siento obligado a pensar puramente en la paz. Pese a que siempre fue mi prioridad, ahora puedo pensar en que es bueno y adecuado para Estados Unidos", escribió el mandatario, según confirmó el premier noruego.

El contraataque de Donald Trump

En paralelo, Trump anunció que impondrá aranceles punitivos a partir del 1 de febrero contra países europeos que se opongan a sus planes de anexar Groenlandia. La medida llevó al presidente del Consejo Europeo, António Costa, a convocar una cumbre de emergencia de líderes de la Unión Europea.

El Premio Nobel de la Paz, creado en 1901 por disposición del testamento de Alfred Nobel, es otorgado cada año por un comité independiente designado por el Parlamento noruego. A diferencia de otros Nobel, que se entregan en Suecia, el de la Paz se concede en Oslo, y su objetivo es reconocer a quienes promuevan la fraternidad entre naciones y la reducción de conflictos armados.

En 2025, el galardón fue otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado por su lucha en favor de una apertura democrática en Venezuela. La semana pasada, Machado entregó su medalla a Trump en un explícito intento por conseguir el apoyo del presidente estadounidense para encabezar la transición luego que Washington secuestrara a Nicolás Maduro en una operación militar que violó la soberanía de Venezuela.

Más tarde, el Comité Noruego del Nobel aclaró que el premio es “inseparable” de la persona que lo recibe y no puede transferirse.

En paralelo, con la invasión de Venezuela y el secuestro de Maduro, Estados Unidos redobló sus amenazas por Groenlandia. Esta isla es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Cuenta con su propio parlamento y gobierno local, aunque la política exterior y la defensa siguen bajo control danés. Su ubicación estratégica en el Ártico y sus recursos naturales han convertido a la isla en un punto de interés geopolítico, especialmente frente al aumento de la presencia militar de Rusia y China en la región.

La insistencia de Trump en anexar Groenlandia ha tensado las relaciones con Europa y con Dinamarca, que rechaza cualquier intento de compra o anexión. El gobierno autónomo groenlandés también ha reiterado que no desea ser parte de Estados Unidos.