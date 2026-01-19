Pese a que Israel nunca cumplió realmente con el alto el fuego y la entrada masiva de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, Estados Unidos dio por iniciada la segunda etapa de su presunto plan de paz para ese devastado, hambreado y ocupado territorio palestino. Creó un Directorio de Paz que Donald Trump dirige y que no incluye a ningún palestino o dirigente árabe para encabezar ese proceso, y un Comité tecnócrata encabezado por un funcionario de cuarta línea la Autoridad Nacional Palestina para gestionar la Franja. Mientras que los palestinos denuncian que el genocidio israelí contra su población continúa y descreen del plan de Trump, Israel, su aliado, también se queja porque se niega a que cambie la situación en Gaza. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Ministro israelí apuntó contra Trump: "Su plan para Gaza es malo para Israel y debe cancelarlo"
Lo dijo el ministro de Finanzas de Netanyahu, Bezalel Smotrich, uno de los referentes del ala más extrema del Gobierno. "¿Pagamos todos los precios meramente para transferir Gaza de un enemigo a otro? ¿Para que los turcos y los qataríes se sienten en nuestro límite?", se quejó.
El ministro de Finanzas y uno de los referentes del ala más extrema del gobierno de Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, criticó el llamado plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la devastada, hambreada y ocupada Franja de Gaza.
"¿Pagamos todos los precios meramente para transferir Gaza de un enemigo a otro? ¿Para que los turcos y los qataríes, que aún hoy patrocinan a Hamas y no son indiferentes a su aspiración de destruir el Estado de Israel, se sienten en nuestro límite? Como si los egipcios fueran grandes amantes de Israel", se quejó, sobre los países vecinos a los que Trump invitó a sumarse a la transición de la Franja de Gaza.
"Llegó el momento de agradecerle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su tremendo apoyo al Estado de Israel y su buena voluntad -estoy convencido que está actuando motivado por buenas intenciones- y por su importante ayuda para el retorno de los rehenes y su voluntad de asumir la responsabilidad. Pero debemos explicarle que su plan es malo para el Estado de Israel y debe cancelarlo", agregó en un acto para expandir la colonia israelí Gush Etzion en el también ocupado territorio de Cisjordania.