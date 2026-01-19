Ministro israelí apuntó contra Trump: "Su plan para Gaza es malo para Israel y debe cancelarlo"

El ministro de Finanzas y uno de los referentes del ala más extrema del gobierno de Benjamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, criticó el llamado plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la devastada, hambreada y ocupada Franja de Gaza.

"¿Pagamos todos los precios meramente para transferir Gaza de un enemigo a otro? ¿Para que los turcos y los qataríes, que aún hoy patrocinan a Hamas y no son indiferentes a su aspiración de destruir el Estado de Israel, se sienten en nuestro límite? Como si los egipcios fueran grandes amantes de Israel", se quejó, sobre los países vecinos a los que Trump invitó a sumarse a la transición de la Franja de Gaza.

"Llegó el momento de agradecerle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su tremendo apoyo al Estado de Israel y su buena voluntad -estoy convencido que está actuando motivado por buenas intenciones- y por su importante ayuda para el retorno de los rehenes y su voluntad de asumir la responsabilidad. Pero debemos explicarle que su plan es malo para el Estado de Israel y debe cancelarlo", agregó en un acto para expandir la colonia israelí Gush Etzion en el también ocupado territorio de Cisjordania.