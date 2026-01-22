Rascacielos, turismo y oficinas de negocios: Trump presentó su "plan maestro" para Gaza

El asesor del gobierno estadounidense Jared Kushner presentó en Davos el “plan maestro” de Estados Unidos para reconstruir la Franja de Gaza. La iniciativa, impulsada por Donald Trump y lanzada junto a la nueva Junta de Paz, promete transformar el territorio devastado por la guerra en un polo urbano y económico en tres años, pero condiciona todo el proceso al desarme total de Hamas.

El asesor principal de la Casa Blanca y yerno del presidente estadounidense expresó: “No hay un plan B. Sin desmilitarización, no podemos reconstruir”. Kushner expuso su propuesta durante la firma del Consejo de la Paz de Trump en el Foro Económico Mundial, en un contexto marcado por un alto el fuego frágil entre Israel y Hamas.

Según explicó, la reconstrucción de Gaza avanzará por fases y por zonas. Solo se habilitarán obras en aquellos sectores donde se verifique el retiro completo de armas. El punto de partida será Rafah, cerca de la frontera con Egipto, y el proceso avanzará progresivamente hacia el norte hasta llegar a la ciudad de Gaza.

Las diapositivas mostradas en Davos proyectan una Franja de Gaza con rascacielos, desarrollo turístico costero, viviendas para trabajadores, zonas industriales, un puerto marítimo y un aeropuerto. El plan apunta a generar empleo “al 100%” en el mediano plazo y a aplicar en Gaza “los principios de la economía de libre mercado”. “Queremos llevar una mentalidad emprendedora a Gaza para que la gente pueda prosperar. Todos quieren vivir en paz y con dignidad”, afirmó Kushner.

El núcleo más sensible de la propuesta es la desmilitarización total de Hamas. De acuerdo con el esquema presentado:

Las armas pesadas del grupo serían desmanteladas de forma inmediata. Las armas ligeras serían retiradas sector por sector. Una nueva fuerza policial palestina asumiría el control de la seguridad interna.

serían desmanteladas de forma inmediata. Las armas ligeras serían retiradas sector por sector. Una nueva fuerza policial palestina asumiría el control de la seguridad interna. La reconstrucción solo comenzará en aquellas zonas donde el desarme haya sido certificado. “Si Hamas no se desmilitariza, eso es lo que frenará este plan”, subrayó Kushner.

Amnistías, reintegración y nueva policía palestina

El proyecto contempla incentivos para los integrantes de Hamas que entreguen sus armas. Algunos combatientes podrían acceder a amnistía, reintegración a la vida civil o salvoconductos. Otros serían incorporados a la nueva policía palestina tras un proceso de evaluación y control de seguridad por parte de Israel y Estados Unidos.

Una vez concluida y certificada la desmilitarización, las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarían al perímetro de seguridad que rodea la Franja.