Genocidio en Gaza: récord de casos de estrés postraumático y suicidio en soldados israelíes

El Ministerio de Defensa indicó un aumento del 40% en los casos de TEPT entre sus soldados desde septiembre de 2023.

Israel enfrenta un alarmante aumento de casos de trastorno por estrés postraumático (TEPT) y suicidios entre sus soldados tras dos años de genocidio en Gaza, según informes recientes del Ministerio de Defensa y proveedores de salud.

El estallido de la guerra no solo impactó en Gaza, sino que se extendió a otros frentes como el Líbano, Siria y Cisjordania, con cientos de miles de soldados y reservistas movilizados en combates de gran intensidad. Esto generó una presión psicológica sin precedentes en las fuerzas israelíes.

Según datos oficiales, más de 71.400 palestinos murieron en Gaza y alrededor de 5.000 en Líbano durante las operaciones militares israelíes. Israel, por su parte, reportó la muerte de más de 1.100 soldados desde octubre de 2023.

El impacto en Gaza es devastador: la mayor parte de sus dos millones de habitantes vive sin acceso a refugio, alimentos ni servicios médicos básicos, mientras Israel mantiene bloqueado el ingreso de ayuda humanitaria pese al alto al fuego vigente desde octubre. Las consecuencias se reflejan también en la salud mental de la población palestina, con especialistas que alertan sobre un “volcán” de trauma psicológico.

En Israel, el Ministerio de Defensa indicó un aumento del 40% en los casos de TEPT entre sus soldados desde septiembre de 2023, con una proyección que estima un incremento del 180% para 2028. De los 22.300 militares atendidos por heridas de guerra, el 60% presenta síntomas postraumáticos.

Además, la segunda mayor prestadora de salud israelí, Maccabi, reveló que el 39% de los soldados bajo su cuidado buscó apoyo psicológico y que un 26% manifestó síntomas de depresión. Organizaciones civiles implementan terapias alternativas, como el surf o el uso de perros de terapia, para ayudar a quienes sufren estas secuelas.

El psicólogo clínico Ronen Sidi explicó que los soldados enfrentan no solo el miedo a la muerte, sino también un daño moral profundo: “moral injury”, que es un golpe a la conciencia por acciones realizadas en combate, especialmente cuando civiles inocentes resultan afectados. “Esto es muy difícil de superar porque no se puede deshacer lo ocurrido”, señaló.

Para acceder a la ayuda estatal, los soldados deben pasar por una evaluación del Ministerio de Defensa que puede demorar meses, lo que desalienta a muchos a buscar asistencia. Pero ante este panorama, el ministerio aumentó los recursos para brindar apoyo inmediato durante este proceso.

La crisis psicológica de las fuerzas israelíes

Un informe parlamentario reveló que entre enero de 2024 y julio de 2025, 279 soldados intentaron suicidarse, un marcado aumento respecto a años anteriores. En 2024, el 78% de estos casos correspondió a combatientes en activo. El trauma no tratado incrementa el riesgo de conductas autodestructivas.

La situación se agrava porque la posibilidad de volver al combate sigue latente. Israel mantiene una ocupación parcial en Gaza, donde continúan los bombardeos pese a un alto el fuego impulsado por Estados Unidos. También conserva posiciones estratégicas en Líbano y Siria, mientras la tensión con Irán amenaza con nuevos conflictos.