Israel confirmó haber cometido 20.900 ataques en todo Medio Oriente durante 2025

En un informe de balance anual, el ejército israelí confirmó haber cometido alrededor de 20.900 ataques en todo Medio Oriente durante 2025. Aunque prácticamente la mayoría fueron contra la Franja de Gaza, en el ranking figuraron también Irán, El Líbano y Siria. Israel movilizó en total poco más de 360.000 tropas entre reservistas y ex combatientes, que fueron reclutados nuevamente frente a un faltante de soldados.

El 2025 fue un año marcado por las agresiones bélicas para Israel, con la intensificación de sus ataques contra Palestina, que incluyó los frentes en Gaza y en Cisjordania, la otra porción del territorio palestino ocupado por Israel. Las autoridades palestinas publicaron el 31 de diciembre de 2025 un informe que reveló la caída del 10,6% de la población en la Franja desde octubre de 2023, a partir del asesinato y el desplazamiento forzado de miles de personas propugnado por Israel en esa zona.

Sólo en Gaza, el balance israelí reportó haber cometido 19.530 ataques, es decir la mayoría de los ataques totales hechos en Oriente Medio durante el año. Además señalaron haber asesinado a 71.269 gazatíes desde octubre de 2023 cuando empezó el conflicto, confirmando el dato de las autoridades sanitarias palestinas. Las tropas israelíes también aseguraron haber matado a 415 palestinos y herir a otros 1.152 entre octubre y diciembre de 2025, pese a la firma del alto al fuego en octubre.

Las tropas adicionales israelíes y la seguidilla de ataques contra Irán, El Líbano y Siria

De acuerdo al informe israelí, por la totalidad de frentes abiertos el ejército movilizó 360.000 soldados durante el año, incluyendo a 306.830 reservistas y otros 54.000 efectivos que habían quedado exentos del servicio, pero que tuvieron que ser llamados para cubrir todos los puestos de combate.

El 13 de junio, Israel emprendió una campaña militar de 12 días contra Irán, la cual incluyó una seguidilla de lanzamiento de misiles el uno al otro, en una escalada drástica tras años de conflicto indirecto. En ese marco, Israel señaló haber atacado alrededor de 1.500 sitios en Irán, masacrando a 11 científicos nucleares y 30 importantes funcionarios, entre ellos a Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y a Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.

En cuanto al Líbano, el Comando Norte Israelí aseguró haber perpetrado alrededor de 950 ataques, principalmente en el sur del país meridional, cerca de la frontera entre ambos, en donde Israel indicó que atacó objetivos de Hezbolá a pesar de la tregua. El resto de los ataques fueron contra Siria, en donde fuerzas israelíes cometieron ataques terrestres y aéreos tras entrar al territorio en la cima del monte Hermón, en la triple frontera en disputa entre libaneses, sirios e israelíes.