Más de 100 presos palestinos murieron en cárceles de Israel en los últimos dos años

Desde octubre de 2023, más de 100 presos palestinos fallecieron mientras estaban bajo custodia israelí, según un informe que recopila datos de organizaciones de derechos humanos. Este preocupante número incluye 32 detenidos que murieron solo en 2025, entre ellos un niño, lo que refleja un grave deterioro en las condiciones de detención.

El reporte conjunto fue elaborado por la Comisión de Detenidos y Exdetenidos, el Club de Presos Palestinos y la organización Addameer. Estos grupos denunciaron que decenas de detenidos de Gaza permanecen desaparecidos de manera forzada, y que las autoridades israelíes retienen los cuerpos de 94 prisioneros fallecidos, impidiendo así el derecho a un entierro digno para sus familias.

Además, la investigación recoge testimonios y pruebas que apuntan a una política intencionada de daños físicos y psicológicos hacia los presos. Entre las prácticas denunciadas se encuentran la tortura, el hambre forzada, la negación de atención médica y el aislamiento en celdas de confinamiento solitario, medidas que agravan la salud y el bienestar de los detenidos.

En este contexto, las organizaciones reportaron que desde el inicio de lo que definen como un genocidio, se contabilizan alrededor de 21.000 arrestos en Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén. Solo en 2025, hubo más de 7.000 detenciones, con un impacto especialmente alarmante en grupos vulnerables: 600 niños y 200 mujeres fueron arrestados.

El informe también destaca que casi la mitad de los presos, el 49%, están detenidos sin cargos ni juicios. Entre ellos se encuentran 3.350 detenidos administrativos y 1.220 personas calificadas por Israel como “combatientes ilegales”.

9,300 prisioneros políticos palestinos encarcelados

En diciembre de 2025, se encontraban detenidos más de 9,300 prisioneros políticos palestinos bajo la custodia de la ocupación israelí. El informe proporciona un desglose más detallado sobre la composición de esta población penal y las condiciones específicas de ciertos grupos:

• Mujeres detenidas: En la prisión de Damon se encuentran aproximadamente 50 mujeres palestinas. Estas prisioneras denunciaron agresiones organizadas por unidades de represión, el uso de gases lacrimógenos y condiciones de frío extremo, sin ropa ni mantas adecuadas.

• Niños prisioneros: Se estima que hay alrededor de 350 niños recluidos en las prisiones de Ofer y Megiddo. Según los testimonios, estos menores no reciben un trato diferenciado de los adultos, sufriendo las mismas políticas de hambre, agresiones físicas y falta de atención médica para enfermedades como la sarna.

• Detenidos de Gaza: Tras el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025, las autoridades reconocieron la presencia de más de 1,400 palestinos secuestrados en Gaza que se encuentran en prisiones centrales y campamentos militares. No obstante, las instituciones advierten que esta cifra no refleja el número real debido a la práctica de desaparición forzada.

• Líderes políticos y aislamiento: Varios líderes políticos permanecieron en confinamiento solitario por más de dos años, enfrentando torturas sistemáticas que resultaron en fracturas óseas y otras lesiones graves

Las catastróficas condiciones sanitarias

Los prisioneros palestinos enfrentan lo que el informe describe como una catástrofe de salud debido a la denegación sistemática de atención médica y a condiciones de vida extremas. Los problemas médicos actuales se dividen principalmente en enfermedades infecciosas, condiciones crónicas graves y lesiones traumáticas por tortura.

A continuación se detallan las enfermedades y problemas de salud específicos mencionados:

• Enfermedades Infecciosas y de la piel:

◦ Sarna (Escabiosis): Se propagó de manera masiva en prisiones como Janot, Gilboa, Naqab, Ofer y Megiddo. En algunos casos, la falta de tratamiento provocó que la sarna evolucione a forúnculos que cubren todo el cuerpo.

◦ Virus no identificado: Se registró un brote en la prisión de Naqab con síntomas graves que duraron aproximadamente dos semanas.

◦ Falta de higiene: Las condiciones de hacinamiento y la falta de artículos básicos (como compresas sanitarias para mujeres o papel higiénico suficiente) agravan la salud de los detenidos.

• Enfermedades crónicas y graves:

◦ Cáncer: Hay prisioneros con diagnósticos de cáncer intestinal y abdominal que no reciben tratamiento.

◦ Esclerosis Múltiple: Se documentan casos donde esta condición derivó en problemas adicionales de hígado y estómago por la falta de cuidados.

◦ Problemas renales: Detenidos requieren diálisis renal y, en lugar de recibir atención adecuada, denuncian ser golpeados durante sus traslados médicos.

◦ Accidentes cerebrovasculares: Se reportaron síntomas de infartos o derrames cerebrales.

• Lesiones traumáticas y daños físicos:

◦ Fracturas óseas: Son comunes las fracturas de costillas, pelvis y espalda debido a palizas sistemáticas.

◦ Rotura de dedos: En la sección subterránea de Ramla se practica deliberadamente la rotura de los dedos de los prisioneros.

◦ Heridas de proyectil: Lesiones causadas por balas de goma y perdigones disparados por fuerzas especiales dentro de las celdas.

◦ Extrema delgadez (Demacración): La política de inanición causó una pérdida de peso severa y un debilitamiento crítico del sistema inmunológico.

• Impacto del Entorno:

◦ Hipotermia y dolor por frío: El uso del frío extremo y la falta de mantas o ropa adecuada se utiliza como herramienta de tortura, empeorando dolores de lesiones previas