Hussam Abu Safiya, un médico palestino de 52 años, lleva más de un año detenido en Israel sin haber sido acusado ni juzgado y organizaciones dedicadas a los derechos humanos de diferentes partes del mundo exigen su liberación. Su detención se produjo tras un operativo militar israelí en el hospital Kamal Adwan, ubicado en el norte de Gaza, donde fue capturado el 27 de diciembre de 2024.

Abu Safiya se negó a abandonar el hospital Kamal Adwan pese a los continuos ataques israelíes, eligiendo quedarse con sus pacientes y colegas. Sin embargo, las fuerzas israelíes rodearon el lugar y expulsaron a todos antes de su arresto. Desde entonces, fue trasladado entre distintos centros de detención, como la prisión de Sde Teiman y Ofer, donde sus defensores aseguran que los abusos persistieron.

Durante el asalto, las tropas israelíes irrumpieron en el hospital y obligaron a evacuar a todo el personal y pacientes, dejando el centro médico fuera de servicio. Desde entonces, Abu Safiya permanece detenido bajo la polémica ley israelí de “combatiente ilegal”, que permite la detención indefinida sin cargos y sin acceso a la evidencia en su contra.

En marzo, un tribunal en Beersheba extendió su detención por seis meses más. Lo mismo ocurrió en octubre a pesar de que nunca se le presentaron cargos formales. Mientras tanto, familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian que el doctor fue sometido a torturas y maltratos degradantes durante su encierro.

El abogado Ghaid Ghanem Qassem reveló en julio que Abu Safiya perdió más de un tercio de su peso corporal en la prisión de Ofer. Además, el letrado afirmó que el médico fue brutalmente golpeado y que sus reiteradas solicitudes de atención médica fueron ignoradas.

El médico sufre de varias enfermedades preexistentes, entre ellas problemas cardíacos, hipertensión, visión deteriorada y escabiosis, pero no recibió atención ni evaluaciones especializadas adecuadas durante su cautiverio.

La campaña internacional para su liberación

En respuesta a su situación, el Foro Palestino en Gran Bretaña lanzó la campaña “Red Ribbons” para exigir su liberación y la de todos los palestinos detenidos en cárceles israelíes. En Londres, activistas realizaron una vigilia para visibilizar no solo el caso de Abu Safiya sino también el sistema masivo de detención que afecta a más de 9.100 palestinos, incluyendo más de 450 mujeres y niños, muchos sin ningún cargo.

Desde Kazajistán, donde la familia se refugió el mes pasado, el hijo mayor de Abu Safiya, Ilyas, contó que el único “delito” de su padre fue ser médico. La familia permaneció en el hospital durante los ataques, aunque su madre, Albina, tiene ciudadanía kazaja y podría haber salido de Gaza. El 26 de octubre de 2024, el ejército israelí mató a su hermano Ibrahim, de 20 años, dentro del hospital.

Amnistía Internacional también lanzó una campaña para exigir su liberación. "El arresto y la detención arbitraria continuada del doctor Abu Safiya sin cargos ni juicio —basados en la abusiva Ley de Combatientes Ilegítimos— son un reflejo de la sistemática persecución israelí contra el personal sanitario palestino y de la aniquilación por parte de Israel del sistema de atención de la salud en Gaza con el propósito de generar unas condiciones de vida calculadas para lograr la destrucción física de la población palestina", remarcó la organización en el texto que acompaña la petición.

Hay decenas de médicos palestinos presos sin cargos en Israel

La organización Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI) informó que identificó 17 médicos de Gaza —y 80 trabajadores médicos en total— están arrestados en Israel sin cargos ni juicios incluso después de la liberación por parte de Israel de casi 2.000 prisioneros y detenidos palestinos al comienzo del alto el fuego en octubre de este año. Además de las condiciones precarias de las prisiones, no tienen contacto con el exterior, salvo las esporádicas visitas de sus abogados, sufren violencia, negligencia médica y hambruna. Una situación que ya provocó la muerte de varios detenidos.