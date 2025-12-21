Más de 1.000 palestinos murieron en Gaza desde julio de 2024 esperando evacuación médica

Hace pocas semanas, la OMS informó que más de 16.500 personas en Gaza seguían esperando una evacuación urgente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que más de un millar de pacientes fallecieron en el último año y medio en la Franja de Gaza mientras esperaban ser evacuados por motivos médicos. Según informó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1.092 personas murieron entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025 durante ese proceso de espera.

El número, afirmó Tedros, probablemente sea una cifra conservadora, lo que indica que la situación podría ser aún más grave. Desde el inicio del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en octubre de 2023, la OMS y sus aliados lograron evacuar a más de 10.600 pacientes con problemas de salud críticos, entre los cuales se incluyen más de 5.600 niños que necesitaban cuidados intensivos.

El titular de la OMS hizo un llamado urgente para que más países abran sus puertas a pacientes procedentes de Gaza. También solicitó que se restablezca con urgencia el sistema de evacuaciones médicas hacia Cisjordania, incluyendo Jerusalén oriental, ya que “hay vidas que dependen de ello”.

Tras más de dos años de enfrentamientos entre Israel y Hamás, desde el 10 de octubre de 2025 rige un alto al fuego, impulsada bajo la presión de Estados Unidos, que es violado constantemente por las fuerzas israelíes. Sin embargo, las evacuaciones médicas continúan realizándose con lentitud y en cantidades limitadas.

Hace pocas semanas, la OMS informó que más de 16.500 personas en Gaza seguían esperando una evacuación urgente. Además, un representante de Médicos Sin Fronteras advirtió que esa cifra solo incluye a los pacientes oficialmente registrados, por lo que el número real podría ser mucho mayor.

Actualmente, más de 30 naciones recibieron pacientes gazatíes, aunque solo algunos países como Egipto y Emiratos Árabes Unidos los acogieron en grandes cantidades. La situación sigue siendo crítica para quienes todavía aguardan salir del enclave y recibir atención médica adecuada.

“El alto el fuego ha servido para eliminar a Gaza de las prioridades y de las primeras páginas”: la denuncia del coordinador de Médicos Sin Fronteras

Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, denunció que el alto el fuego sirvió para "eliminar a Gaza de las prioridades y de las primeras páginas". En una entrevista con el diario El País, el doctor vasco no dudó en asegurar que ese "era el objetivo de algunas personas".



“La gente solo piensa en la supervivencia diaria porque no puede pensar en otra cosa. No hay más espacio mental”, remarcó. Buscar leña y agua, reparar la tienda de campaña, conseguir transporte, comprar zapatos para los niños o un medicamento: esa supervivencia ocupa gran parte del día y, según Zabalgogeazkoa, todo se complica debido a que Israel bloquea gran parte de la ayuda humanitaria indispensable, desde aparatos para hacer ecografías hasta piezas para arreglar un generador.

Sobre el alto el fuego que ya casi cumple dos meses, subrayó: "La gente lo necesitaba a cualquier precio porque no podían más, pero el alto el fuego ha servido también para eliminar a Gaza de las prioridades y de las primeras páginas. Está clarísimo que era el objetivo de algunas personas".

Y aunque la situación mejoró, la situación no deja de ser crítica. "Ya no llegan los heridos por decenas a los hospitales, pero todo lo demás está bastante paralizado. Hay un montón de cosas que Israel no deja entrar argumentando que se les puede dar un doble uso y utilizarlas militarmente, pero que son imprescindibles. Por ejemplo, fijadores externos para traumatología, aparatos para hacer una ecografía, partes de un generador y piezas para los coches o para arreglar el ascensor del hospital Al Nasser, que tiene siete pisos. Son cosas que rodean la prestación del servicio y que están totalmente bloqueadas", explicó el médico que dejó el enclave en noviembre.

“Es sangrante ver la cantidad de camiones que hay fuera esperando la autorización”, resaltó e indicó que MSF tiene en este momento más de 200 palés bloqueados por Israel “porque hay algún ítem que no cumple las condiciones”.

En cuanto a las prioridades, Zabalgogeazkoa hizo hincapié en los refugios y el agua: "La ausencia de estas dos cosas puede generar muchos otros problemas sanitarios. Cuando salí de Gaza en noviembre había bloqueadas 85.000 tiendas de campaña porque Israel las había echado para atrás por unas simples piezas metálicas. En total, en Gaza hacen falta 300.000 tiendas. Creo que las imágenes de esta semana de la lluvia y la tempestad han mostrado cómo está viviendo la gente. Y aún queda mucho invierno por delante. Hay personas que están durmiendo en una alfombra, solo protegidas con cortinas y plásticos".