Precio de Disney+ en enero de 2026: cuánto cuesta cada plan

Disney+: monto a cobrar en enero

Argentina continúa ubicándose entre los países de la región con mayor consumo de plataformas de streaming, donde el acceso a contenidos bajo demanda ya forma parte de la rutina cotidiana de millones de hogares. En ese contexto, Disney+ se consolida como una de las propuestas más completas del mercado local, especialmente tras la fusión con Star+ en 2024, que integró en una sola aplicación los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ESPN y Hulu.

La plataforma ofrece una combinación de cine, series, documentales y transmisiones deportivas en vivo, lo que vuelve clave conocer los precios actualizados y las características de cada plan para elegir la opción más conveniente.

Aumentos confirmados de streaming

Los precios vigentes de Disney+ en enero de 2026

En enero de 2026, Disney+ mantiene los valores que fueron definidos tras el último aumento aplicado en septiembre, sin nuevos ajustes anunciados hasta el momento para el mercado argentino. La plataforma cuenta con tres planes principales, además de la posibilidad de sumar miembros adicionales.

Disney+ Estándar con anuncios

Este es el plan más económico y contempla:

Acceso completo al catálogo de Disney+ y Hulu

Contenidos de ESPN y ESPN3 con publicidad

Audio hasta 5.1

Video hasta 1080p (Full HD)

Hasta 2 dispositivos en simultáneo

Precio mensual: $9.999 final / $8.263,64 sin impuestos

(No cuenta con modalidad anual)

Disney+ Estándar

El plan intermedio elimina la publicidad del catálogo principal:

Acceso completo sin anuncios

ESPN y ESPN3 con publicidad

Audio hasta 5.1

Video hasta 1080p (Full HD)

2 dispositivos simultáneos

Descargas en hasta 10 dispositivos (máximo 25 títulos)

Precio mensual: $12.299 final / $10.164,46 sin impuestos

Precio anual: $103.299 final / $85.371,07 sin impuestos

Disney+ Premium

Es la opción más completa de la plataforma:

Catálogo completo sin publicidad

Acceso a todos los canales básicos de ESPN

Más de 500 eventos deportivos mensuales

Audio Dolby Atmos

Video hasta 4K UHD + HDR

4 dispositivos en simultáneo

Descargas en hasta 10 dispositivos (máximo 25 títulos)

Precio mensual: $18.399 final / $15.205,79 sin impuestos

Precio anual: $154.499 final / $127.685,12 sin impuestos

Disney+: cuánto cuesta la plataforma

Promociones y beneficios vigentes

Además de los precios oficiales, Disney+ mantiene acuerdos comerciales y promociones que permiten acceder al servicio con descuentos o meses gratuitos, según el proveedor:

Usuarios nuevos: 2 meses gratis al registrarse.

Tarjetas Visa: Classic y Gold: 2 meses gratis. Infinite: 3 meses gratis.

Claro TV o Claro móvil: primer mes gratis de Disney+ Premium y segundo mes con 50% de descuento.

Meli+ (Mercado Libre): incluye Disney+ Estándar con anuncios sin costo adicional.

DirecTV (DGO Full): acceso incluido a Disney+ Premium dentro del paquete contratado.

Cada beneficio debe activarse desde la plataforma del proveedor correspondiente y está sujeto a condiciones de disponibilidad y vigencia.

Qué esperar hacia adelante

Por ahora, no hay anuncios oficiales de nuevos aumentos en Argentina, y los precios de enero de 2026 continúan reflejando la actualización aplicada en septiembre. Sin embargo, en un mercado dinámico y con antecedentes de ajustes periódicos, los valores podrían revisarse nuevamente en función de la inflación, la competencia y las estrategias regionales de la compañía.