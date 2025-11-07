Precio de Disney+ en noviembre de 2025: cuánto cuesta cada plan

Cuánto cuesta Disney en Argentina

Argentina se mantiene entre los países de la región con mayor consumo de plataformas de streaming, donde mirar contenidos bajo demanda ya forma parte de la rutina diaria de miles de hogares. En este escenario, Disney+ se consolida como una de las propuestas más completas del mercado, especialmente tras su fusión con Star+ en 2024, que integró en una sola aplicación los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ESPN y Hulu.

Con una oferta que combina cine, series, documentales y transmisiones deportivas en vivo, conocer los precios actualizados y las características de cada plan es clave para elegir la opción más conveniente.

El valro de Disney en Argentina

Planes y precios de Disney+ en noviembre

Desde su relanzamiento tras la integración con Star+, Disney+ ofrece tres modalidades principales de suscripción: Estándar con anuncios, Estándar y Premium, además de la posibilidad de sumar miembros extra.

Plan Características principales Precio mensual (final / sin impuestos) Precio anual (final / sin impuestos) Disney+ Estándar con anuncios • Acceso completo al catálogo de Disney+ y Hulu

• ESPN y ESPN3 con publicidad

• Audio hasta 5.1

• Video hasta 1080p (Full HD)

• Hasta 2 dispositivos simultáneos ARS 9.999 / ARS 8.263,64 — Disney+ Estándar • Catálogo completo sin publicidad

• ESPN y ESPN3 con publicidad

• Audio hasta 5.1

• Video hasta 1080p (Full HD)

• 2 dispositivos en simultáneo

• Descargas en hasta 10 dispositivos (máx. 25 títulos) ARS 12.299 / ARS 10.164,46 ARS 103.299 / ARS 85.371,07 Disney+ Premium • Catálogo completo sin publicidad

• Todos los canales básicos de ESPN (más de 500 eventos deportivos al mes)

• Audio Dolby Atmos

• Video hasta 4K UHD + HDR

• 4 dispositivos simultáneos

• Descargas en hasta 10 dispositivos (máx. 25 títulos) ARS 18.399 / ARS 15.205,79 ARS 154.499 / ARS 127.685,12

Cuánto cuesta Disney+

Promociones y descuentos vigentes con Disney+

Además de los precios oficiales, Disney+ ofrece beneficios y promociones para acceder al servicio con meses gratis o rebajas especiales:

Usuarios nuevos: 2 meses gratis al registrarse.

Tarjetas Visa:

▪️ Classic y Gold: 2 meses gratis.

▪️ Infinite: 3 meses gratis.

Claro TV o Claro móvil: primer mes gratis de Disney+ Premium y segundo mes con 50% de descuento.

Meli+ (Mercado Libre): incluye el plan Disney+ Estándar con anuncio costo adicional.

DirecTV (DGO Full): acceso gratuito a Disney+ Premium dentro del paquete contratado.

Cada beneficio debe activarse desde la web o app del proveedor correspondiente y está sujeto a disponibilidad.