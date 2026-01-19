El jugador suma cuatro títulos con la "Albiceleste"

La situación de los campeones del mundo de Qatar 2022 ha ido cambiando con el paso de los años, siendo el cambio más importante el paso de Lionel Messi al Inter Miami de la MLS tras su salida del PSG. Así como el capitán, hay varios integrantes de la Selección Argentina que han pasado a representar otros clubes y todo indicaría que todavía hay tiempo para otro caso más a solo unos meses del inicio de la defensa del título en el Mundial 2026.

Y es que desde Brasil, el Gremio se encuentra en la búsqueda de un mediocampista para aumentar su competitividad de cara a la Copa Sudamericana, con la esperanza de clasificar a la Copa Libertadores 2027. En este contexto, el cuadro de Porto Alegre ha puesto la mira sobre Guido Rodríguez, quien no atraviesa una buena temporada con el West Ham y ve peligrar su permanencia en la “Albiceleste”.

A diferencia de lo sucedido cuando usaba la camiseta del Betis, etapa en la que consiguió sus cuatro títulos con el seleccionado comandado por Lionel Scaloni, Guido ha tenido muy poca regularidad con los “Hammers” en esta temporada. De hecho, el argentino solamente ha disputado ocho de los 24 encuentros que disputó el conjunto inglés desde la segunda mitad del 2025, lo que motivaría su salida en el presente mercado de pases.

Si bien es cierto que el pivote ha sonado para otras ligas europeas, los medios brasileños aseguran que se ha llegado a un acuerdo entre el jugador y el Gremio, donde el entrenador Luis Castro se habría comprometido a darle los minutos que busca. De acuerdo con la información circulante, el cuadro tricolor le habría ofrecido 3 millones de euros a West Ham, que debería dar el visto bueno, ya que el contrato de Rodríguez termina a mediados de año.

Aunque todavía resta esperar por la respuesta de los “Hammers”, lo cierto es que la movida más lógica sería que acepten la propuesta del Gremio, dado que de otro modo el argentino se iría libre en plena Copa del Mundo sin dejar ninguna ganancia en el club. En cuanto a la oferta de los brasileños al campeón del mundo, se le habría ofrecido un contrato por tres años, en los que buscaría consolidarse para mantenerse al más alto nivel y seguir representando al conjunto nacional.

Guido quiere asegurarse el lugar en el Mundial 2026.

