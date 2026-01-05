Mundial 2026: el increíble récord que podrían compartir Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Messi y Cristiano suman cinco participaciones en Mundiales.

El Mundial 2026 será el escenario de algunas fuertes despedidas, como la de Lionel Messi, que posiblemente formará parte del plantel de Lionel Scaloni para la defensa de la Copa del Mundo en la que sería su última participación. Será la sexta vez que el rosarino vista la camiseta albiceleste en un certamen de esta categoría, en el que llegó a la gloria máxima con la consagración en Qatar 2022.

El capitán de la Selección Argentina había tenido su debut mundialista de la mano de José Néstor Pékerman en Alemania 2006 en el duelo por la segunda fecha ante Serbia y Montenegro, partido en el que marcó un gol y dejó una asistencia. En ese mismo Mundial, también hizo su debut mundialista Cristiano Ronaldo con Portugal, ingresando en el segundo tiempo del encuentro con Angola por la primera fecha.

Desde entonces, tanto el argentino como el portugués no han faltado a la cita máxima, lo que hace que sumen cinco ediciones jugadas, al igual que Guillermo Ochoa, el legendario arquero de México. La seguidilla de participaciones había hecho que los tres futbolistas se metan en la prestigiosa lista del “club de los cinco”, en la que se encuentra figuras de la talla de Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Gianluigi Buffon, Lothar Matthäus y Andrés Guardado, quien ya se retiró del conjunto mexicano y no estará en 2026.

Ahora bien, el hecho de que tanto Argentina como Portugal hayan clasificado al Mundial 2026 hace posible que ambos sean los primeros en alcanzar las seis participaciones en mundiales de manera consecutiva junto a “Memo” Ochoa. No obstante, las listas definitivas todavía no han sido entregadas, ya que restan meses para la fecha límite y todavía deben realizarse compromisos oficiales y amistosos para terminar de definir a los convocados.

En el caso de Messi, aunque se sabe que Lionel Scaloni quiere tenerlo en el equipo, el capitán no ha hecho públicos sus planes de formar parte de la defensa del título, aunque sí reconoció que le gustaría estar en la lista. Por parte, Cristiano aseguró su participación y confirmó que será su último intento con el conjunto luso, mientras que Ochoa no tiene garantizado su lugar en la lista de la Selección Mexicana a pesar de que reconoció que quiere formar parte para tener su despedida.

Los astros nunca se enfrentaron en un Mundial.

El otro récord que podría alcanzar Messi

Durante el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi anotó siete goles en el camino a la obtención de la Copa del Mundo, con lo que llegó a la cifra de 13 goles en la cita mundialista. De cara al Mundial 2026, el capitán argentino quedó a solo tres anotaciones de alcanzar a Miroslav Klose, que llegó a 16 tantos con Alemania en Brasil 2014 y es el máximo goleador histórico de los Mundiales, seguido por Ronaldo Nazário y Gerd Müller con 15 y 14, respectivamente.