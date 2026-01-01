Pelota del Mundial 2026: cómo es, características, precio y cuánto cuesta

La pelota Trionda.

Llega el mundial 2026 y como en cada gran cita la pelota que se utilizará no será un tema menor. Se trata de un elemento central en este deporte y que, en muchas ocasiones, ha generado largos debates con respecto a su fabricación. Un ejemplo claro de esta controversia fue la Jabulani, un balón usado en la edición 2010 que tuvo fuertes críticas por la manera en que doblaba al ser impactada.

La pelota, que será de la marca Adidas, se utilizará en los 104 partidos de la cita ecuménica más grande de la historia, con 48 participantes. Y se jugará por primera vez en la historia en tres países diferentes, que serán Canadá, Estados Unidos y México. Un evento sin duda significativo que mantendrá pegados a la competencia a millones de personas, tal como sucede cada cuatro años.

Cómo es la pelota del Mundial 2026

El balón lleva el nombre de Trionda, fabricado por Adidas. Esta pelota cuenta con patrones rojo, verde y azul que "rinden homenaje a los tres países coanfitriones" y una "novedosa construcción" de cuatro paneles con "fluidas figuras geométricas" que "reproducen las ondas a las que hace referencia su nombre". En cuanto a sus características, la FIFA agregó que "su composición, a partir de cuatro paneles, incorpora unas costuras deliberadamente profundas. De este modo, se conforma una superficie que le confiere una estabilidad óptima cuando se desplaza por el aire, pues garantiza una excelente resistencia aerodinámica que se distribuye de manera uniforme".

La FIFA confirmó la pelota.

Por su parte, la federación apuntó que los gráficos estampados en relieve sobre Trionda “mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad”, explicó que tiene la tecnología de un “balón conectado” y que cuenta con un sensor de movimiento que proporciona información y envía datos al VAR en “tiempo real” para “ayudar a los árbitros a tomas decisiones” como, por ejemplo, el offside.

Trionda se utilizará por primera vez en al Copa del Mundo en el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, programado el 11 de junio en el estadio Azteca. Por último, será protagonista en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En el medio será protagonista de la primera ocasión en que un mundial se juega con 12 grupos y una fase extra, que será la de los 16avos de final.

Precio de la pelota Trionda