Argentina campeón del mundo 2022: el recuerdo de los jugadores 3 años después

La Selección Argentina de Lionel Scaloni se consagró campeona hace exactamente tres años en el Mundial de Qatar 2022, de la mano del capitán Lionel Messi y de un equipo inolvidable. En un nuevo aniversario de aquel memorable 18 de diciembre, los jugadores de la "Albiceleste" recordaron la hazaña conseguida frente a Francia por penales en el Estadio Lusail de la capital Doha.
Uno por uno, la mayoría de los futbolistas del Seleccionado nacional recordaron la proeza lograda en sus redes sociales con fotos, videos y todo tipo de contenido acerca de una jornada que será inigualable por la tercera estrella en las Copas del Mundo de mayores. Gloria eterna a todos aquellos compatriotas que llevaron al país a lo más alto del planeta en cuanto al fútbol masculino.
El recuerdo de los jugadores de la Selección Argentina, 3 años después de ganar el Mundial de Qatar 2022
Emiliano "Dibu" Martínez
El recuerdo de Dibu Martínez, tres años después de ser campeón del mundo.
Gerónimo Rulli
Nicolás Tagliafico
Germán Pezzella
Enzo Fernández
El recuerdo de Enzo Fernández, tres años después de ser campeón del mundo.
Leandro Paredes
Alexis Mac Allister
Guido Rodríguez
Ángel Di María
Lautaro Martínez
Paulo Dybala
