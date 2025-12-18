EN VIVO
Marcha de la CGT y paro nacional de ATE: la calle se recalienta contra la reforma laboral de Milei

La CGT y ATE protagonizan este 18 de diciembre una jornada clave de protesta contra el gobierno de Javier Milei, con una marcha de la CGT en la Ciudad de Buenos Aires y un paro nacional de ATE en todo el país. En este liveblog, la cobertura EN VIVO y minuto a minuto: concentraciones, impacto en servicios, cortes de tránsito, discursos sindicales y reacciones políticas. 

Desde las primeras horas del día, la marcha de la CGT hoy tomará forma con columnas sindicales que avanzan hacia el punto de concentración central. La movilización busca protestar contra el proyecto de reforma laboral que envió el presidente Javier Milei al Congreso, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero. La marcha CGT EN VIVO es seguida de cerca por su impacto político y social en la recta final del año.

En paralelo, el paro nacional de ATE hoy afecta a organismos del Estado. El gremio de los estatales reclama contra el proyecto de reforma laboral de Milei, y advierte que la medida del paro ATE 18 de diciembre es parte de un plan de lucha escalonado. La coincidencia de ambas protestas refuerza el mensaje sindical y concentra la atención en qué servicios no funcionan hoy y cuál será la respuesta del Gobierno.

¿Es paro nacional de la CGT hoy 18 de diciembre?

Este jueves 18 de diciembre no hay paro general de la CGT, pero sí una fuerte jornada de protesta sindical: la central obrera convoca a una masiva movilización a Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Javier Milei, mientras ATE lanzó un paro nacional con concentraciones en todas las provincias.

El 18D no será una marcha sólo de la CGT: crece la convocatoria para frenar la reforma

La letra de la reforma laboral de Milei encendió alarmas en distintos sectores de la sociedad, los mismos que en sólo unas horas comenzaron a organizarse para salir a las calles. El próximo jueves podría ser un día clave para la oposición.

Después de que el gobierno de Javier Milei publicara el proyecto de ley de reforma laboral que elimina derechos adquiridos, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una marcha a Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre. La convocatoria de la central obrera abrió la puerta a que otros sectores de la sociedad, igual de alarmados por la nueva ofensiva del oficialismo libertario, se plieguen a la movilización que ya promete ser multitudinaria. Dirigentes de izquierda, sindicatos combativos,  movimientos sociales y funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya se comprometieron a decir presente.

Paro nacional de ATE: cuándo es la medida de fuerza contra la reforma laboral

La medida de fuerza fue convocada para esta semana y afectará a varios servicios estatales. Cuándo es  el paro y a qué hora comienza la movilización.

El paro fue convocado para el jueves 18 de diciembre en contra de la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización para este jueves 18 de diciembre en rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional y para exigir la reapertura de paritarias. 

Marcha contra la reforma laboral: horarios, cortes y los servicios afectados

El plan de lucha contra la reforma laboral y el ajuste del gobierno de Javier Milei tendrá este jueves su capítulo más fuerte de diciembre.

Marcha de la CGT y Paro nacional de ATE 18 de diciembre: hora, mapa y servicios.

Marcha de la CGT 18 de diciembre: ¿hay paro de colectivos?

La Confederación General de los Trabajadores se moviliza en rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La CGT convocó a movilizarse este 18 de diciembre.

Paro de ATE y marcha de la CGT: fuerte cruce por el protocolo antipiquetes

El paro nacional de ATE del 18 de diciembre y la marcha convocada junto a la CGT entraron en su tramo decisivo. En la previa de la protesta, el gremio estatal lanzó una advertencia directa al Gobierno: el protocolo de seguridad anunciado no podrá aplicarse durante la movilización, en el marco del rechazo a la reforma laboral.

 

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, descartó que se pueda aplicar el protocolo antipiquetes.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunió al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas en el Hotel Héctor Quagliaro, donde resolvió avanzar con un paro nacional de alcance federal y una marcha a Plaza de Mayo este jueves 18 de diciembre desde las 15 junto a la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida se inscribe en el rechazo a la reforma laboral y al tratamiento acelerado que, según el sindicato, el oficialismo intenta darle en el Congreso. En la antesala de la protesta, desde el gremio de estatales le enviaron un mensaje a la nueva ministra de Seguridad: el protocolo antipiquetes no podrá ser aplicado

La negociación colectiva ya es federal: por qué el argumento del Gobierno no cierra

Mientras el oficialismo impulsa una reforma presentada como "modernizadora", especialistas advierten que la negociación colectiva ya contempla diferencias regionales y que, en realidad, se busca habilitar convenios por empresa con peores condiciones laborales. Se reedita la "Ley Banelco", con mayor desigualdad y pérdida de poder adquisitivo.

Las y los trabajadores de El Destape repudiamos la eliminación del Estatuto del Periodista

Instamos a los senadores y diputados a rechazar en el Congreso el proyecto de ley de reforma laboral y adherimos a la movilización a Plaza de Mayo desde las 15.

Hugo Moyano hijo, sobre la reforma laboral: "Es peor que la de Macri y la de la dictadura"

Hugo Antonio Moyano, diputado nacional de Unión por la Patria, habló con el equipo de El Destape 1070 sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

A qué hora es la marcha de la CGT y paro nacional de ATE contra la reforma laboral

Este jueves se realizará una movilización por la tarde hacia Plaza de Mayo en contra del proyecto del oficialismo. Qué servicios estarán afectados.

A qué hora es la marcha de la CGT y paro nacional de ATE contra la reforma laboral del jueves 18 de diciembre 2025

Qué servicios quedan afectados por la marcha de la CGT y paro nacional de ATE

La movilización convocada por la CGT y el paro nacional de ATE contra la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei impactan este jueves 18 de diciembre en la administración pública y otros sectores clave. Qué funciona, qué no y cómo será la jornada de protesta.

Los desmanejos de la AFA: la táctica del Gobierno para tapar la reforma laboral

La opacidad en algunos manejos del fútbol argentino le permitieron a Javier Milei perpetrar una jugada preparada para desviar la atención de la quita de los derechos laborales. 

Con cruces y denuncias, empezó el debate por la reforma laboral en el Senado

En una votación impugnada por el peronismo, Patricia Bullrich fue designada presidenta de la Comisión de Trabajo. La idea del Gobierno es sesionar el 26 de diciembre. La tensión es total.

Reforma Laboral 2025: cambios clave que afectan tus derechos

La reforma laboral modifica derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores desde su entrada en vigencia, incluso para contratos firmados antes. ¿Qué cambios trae en indemnizaciones y litigiosidad?

Reforma laboral: cómo afecta a los empleados bancarios

El proyecto oficial apunta al corazón del Estatuto Bancario: desde la jornada laboral y el cálculo de indemnizaciones hasta el poder de negociación colectiva y el derecho a huelga. 

Reforma laboral: cómo impacta en bancarios

Reforma laboral: cómo afecta a los trabajadores UOCRA

El proyecto de ley toca temas sensibles como despidos, vacaciones y extensión de la jornada laboral, que afectan a los empleados de la construcción. 

Reforma laboral: cómo afecta a los trabajadores

A contramano de la reforma laboral, Kicillof trabaja una ley para trabajadores de apps

En el gobierno bonaerense trabajan en dos proyectos de ley aplicados al sector laboral. Uno es para los trabajadores de plataformas digitales y delivery; el otro crea una instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial. Los detalles.

Reforma laboral: cómo afecta a los trabajadores UOCRA

El proyecto de ley toca temas sensibles como despidos, vacaciones y extensión de la jornada laboral, que afectan a los empleados de la construcción. 

Reforma laboral: cómo afecta a los trabajadores

El Gobierno sigue avanzando en la discusión en Senado por la Ley de Modernización Laboral. Este proyecto es una reforma profunda del marco regulatorio del trabajo en la Argentina y, aunque alcanza a múltiples sectores, entre ellos están los empleados de la Construcción nucleados en la UOCRA, que fue uno de los rubros más golpeados desde que asumió Javier Milei por la caída de la obra pública que afectó a miles de puestos de trabajo.

