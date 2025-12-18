Desde las primeras horas del día, la marcha de la CGT hoy tomará forma con columnas sindicales que avanzan hacia el punto de concentración central. La movilización busca protestar contra el proyecto de reforma laboral que envió el presidente Javier Milei al Congreso, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero. La marcha CGT EN VIVO es seguida de cerca por su impacto político y social en la recta final del año.

En paralelo, el paro nacional de ATE hoy afecta a organismos del Estado. El gremio de los estatales reclama contra el proyecto de reforma laboral de Milei, y advierte que la medida del paro ATE 18 de diciembre es parte de un plan de lucha escalonado. La coincidencia de ambas protestas refuerza el mensaje sindical y concentra la atención en qué servicios no funcionan hoy y cuál será la respuesta del Gobierno.