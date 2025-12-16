Julio Cordero se refirió a la polémica por las indemnizaciones.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, explicó este martes que la derogación de estatutos de la reforma laboral no se aplicará a quienes ya tengan un contrato firmado. Además, reconoció, frente a la oposición y movilización de la CGT, que hay parte del sindicalismo que "cuestiona" el proyecto.

"Si se trata de algunos estatutos derogados, quienes están ya lo tienen incorporado a sus derechos y por lo tanto aplica ese derecho que ellos tienen", explicó en declaraciones a Radio Rivadavia al ser consultado sobre si la reforma aplica retroactivamente a quienes ya estén trabajando actualmente en relación de dependencia. Cordero remarcó que el objetivo central de la reforma es “motorizar la actividad” y sostuvo que “generar un sistema de confianza es esencial para este esquema de desarrollo”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El funcionario aclaró que no toma como referencia exclusiva “la palabra de la CGT institucional” para evaluar el impacto de la reforma. Sin embargo, señaló que su cartera tiene relación con muchos gremios que están "entusiasmados" con la reforma. "Hay un sindicalismo que toma conciencia de que la Argentina necesita generar empleo de calidad", planteó.

El secretario de Trabajo reconoció que una parte de los gremios plantean cuestionamientos el proyecto oficialista. En ese marco, explicó que “en un proceso de diálogo, cuando el Estado toma datos de distintos espacios, tiene la obligación de actuar” y remarcó que “cuando algo funciona mal, existe una obligación moral de modificarlo”.

Para el integrante del gobierno de Javier Milei, ciertos sectores podrán cuestionar la forma en que se introdujeron las modificaciones a la legislación laboral, pero subrayó que “hay que tener en cuenta el conjunto y no solamente algunas porciones de la realidad”. Sobre la recepción de la medida en la población, Cordero consideró que la sociedad "necesita" y "acompaña" los cambios del Gobierno a las leyes que regulan el trabajo.

Consultado sobre si la reforma es retroactiva, explicó que “hay algunos aspectos que son exactamente iguales” y que “simplemente ordenan y aplican para todos, tanto los anteriores como los nuevos”.

Cordero detalló que “hay incentivos para quienes no tienen empleo formal”, ya que “van a poder ser contratados con un diferencial que permite una baja de cargas para facilitad una transición entre la informalidad y la formalidad”. Además, indicó que “también hay una rebaja de cargas para las personas que ya están trabajando”.

Julio Cordero y Sandra Pettovello.

Qué pasará con los estatutos derogados y el fin de la "industria del juicio"

El secretario de Trabajo de Milei se refirió a los estatutos que la reforma laboral del Gobierno prevé derogar, como es el caso del régimen especial para periodistas y viajantes de comercio. Sobre esos dos reglamentos, el funcionario afirmó que para las personas que ya estén contratadas y tienen esos derecho incorporados, aplica el "derecho que tienen en el estatuto", mientras que para los nuevos les correspondería el nuevo esquema.

"La reforma beneficia a todos y está pensada de una manera muy prolija", destacó el funcionario sobre el proyecto que fue calificado por la Confederación General del Trabajo (CGT) como "totalmente regresivo" y "malicioso" desde el punto de vista de su redacción.

Cordero también hizo mención a la denominada "industria del juicio" y su perjuicio para las pequeñas y medianas empresas. "Es una conflictividad enorme que sucede: llega a tribunales y termina haciendo que las cosas sean mucho más costosas con gastos indirectos", dijo el secretario, al tiempo que precisó que la reforma apunta a clarificar determinados conceptos, sin quitar ningún tipo de derechos.